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Аналитик назвал справедливое значение индекса Мосбиржи - 19.10.2026, ПРАЙМ
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Аналитик назвал справедливое значение индекса Мосбиржи
Аналитик назвал справедливое значение индекса Мосбиржи - 19.10.2026, ПРАЙМ
Аналитик назвал справедливое значение индекса Мосбиржи
Справедливое значение индекса Мосбиржи на конец 2027 года составляет 3150 пунктов, но с учетом временной стоимости денег приведенное к сегодняшнему дню значение | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T18:06+0300
2026-10-19T18:06+0300
финансы
мосбиржа
"синара"
прогноз
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874386667.jpg?1792422363
МОСКВА, 19 окт – ПРАЙМ. Справедливое значение индекса Мосбиржи на конец 2027 года составляет 3150 пунктов, но с учетом временной стоимости денег приведенное к сегодняшнему дню значение составляет около 2500 пунктов — не так далеко от спота, рассказал агентству "Прайм" Кирилл Таченников, директор аналитического департамента инвестбанка "Синара".В качестве вводных брались доходности длинных ОФЗ на уровне 16% (против 16,7% сейчас) и цена Urals в 65 долларов за баррель (против 90+ в моменте). "В сценарии рыночных цен потенциал роста смещается в сторону нефтегазового сектора. Но для значимого увеличения общерыночной ожидаемой доходности требуется заметное снижение премии к "ключу" на рынке облигаций", — отмечает Таченников. Расчетная премия за риск инвестирования в акции снизилась с 16% в июле до 10% сейчас — на уровне среднего за последние два года, добавил он.За три месяца с середины июля индекс Мосбиржи прибавил примерно 30% от своих минимумов. Росту способствовали улучшение внешнеполитического фона, рост цен на нефть, ослабление рубля, выплата дивидендов и сильная корпоративная отчетность.По отдельным бумагам со значительным весом в индексе у портфельных управляющих сохраняется заметный недовес. Поэтому даже если основной индикатор уйдет в боковик, отдельные эмитенты будут продолжать расти, особенно при поступлении позитивных корпоративных новостей, заключает аналитики. выплатят порядка триллиона рублей промежуточных дивидендов, а притоки от их реинвестирования могут составить до двух среднедневных объемов торгов акциями на Мосбирже, добавил Таченников.
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финансы, мосбиржа, "синара", прогноз
Финансы, Мосбиржа, "Синара", прогноз
18:06 19.10.2026
 
Аналитик назвал справедливое значение индекса Мосбиржи

"Синара": индекс Мосбиржи прибавил 30% с июля, но справедливо — около 2500 пунктов

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МОСКВА, 19 окт – ПРАЙМ. Справедливое значение индекса Мосбиржи на конец 2027 года составляет 3150 пунктов, но с учетом временной стоимости денег приведенное к сегодняшнему дню значение составляет около 2500 пунктов — не так далеко от спота, рассказал агентству "Прайм" Кирилл Таченников, директор аналитического департамента инвестбанка "Синара".
В качестве вводных брались доходности длинных ОФЗ на уровне 16% (против 16,7% сейчас) и цена Urals в 65 долларов за баррель (против 90+ в моменте).
"В сценарии рыночных цен потенциал роста смещается в сторону нефтегазового сектора. Но для значимого увеличения общерыночной ожидаемой доходности требуется заметное снижение премии к "ключу" на рынке облигаций", — отмечает Таченников.
Расчетная премия за риск инвестирования в акции снизилась с 16% в июле до 10% сейчас — на уровне среднего за последние два года, добавил он.
За три месяца с середины июля индекс Мосбиржи прибавил примерно 30% от своих минимумов. Росту способствовали улучшение внешнеполитического фона, рост цен на нефть, ослабление рубля, выплата дивидендов и сильная корпоративная отчетность.
Индекс Мосбиржи обновил максимум с июня на фоне дорогой нефти
Вчера, 12:18
По отдельным бумагам со значительным весом в индексе у портфельных управляющих сохраняется заметный недовес. Поэтому даже если основной индикатор уйдет в боковик, отдельные эмитенты будут продолжать расти, особенно при поступлении позитивных корпоративных новостей, заключает аналитики. выплатят порядка триллиона рублей промежуточных дивидендов, а притоки от их реинвестирования могут составить до двух среднедневных объемов торгов акциями на Мосбирже, добавил Таченников.
 
ФинансыМосбиржа"Синара"прогноз
 
 
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