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СК начал проверку после ЧП с самолетом в аэропорту Омска
СК начал проверку после ЧП с самолетом в аэропорту Омска - 19.10.2026, ПРАЙМ
СК начал проверку после ЧП с самолетом в аэропорту Омска
Доследственная проверка по статье о нарушение правил безопасности движения начата после происшествия с самолетом, который по технической причине приземлился в... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T13:25+0300
2026-10-19T13:25+0300
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ИРКУТСК, 19 окт - ПРАЙМ. Доследственная проверка по статье о нарушение правил безопасности движения начата после происшествия с самолетом, который по технической причине приземлился в аэропорту Омска, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
Ранее в понедельник самолет, выполнявший рейс S7 7099 Новосибирск - Махачкала, приземлился на запасном аэродроме в Омске в связи с технической неисправностью. На борту самолета находилось 176 пассажиров и восемь членов экипажа, никто не пострадал.
"Организована доследственная проверка", - говорится в сообщении ведомства.
Там отметили, что сотрудники проверяют на признаки преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
Следователями и следователями-криминалистами устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
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СК начал проверку после ЧП с самолетом в аэропорту Омска
СК начал проверку после ЧП с самолетом, приземлившимся в Омске
ИРКУТСК, 19 окт - ПРАЙМ. Доследственная проверка по статье о нарушение правил безопасности движения начата после происшествия с самолетом, который по технической причине приземлился в аэропорту Омска, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
Ранее в понедельник самолет, выполнявший рейс S7 7099 Новосибирск - Махачкала, приземлился на запасном аэродроме в Омске в связи с технической неисправностью. На борту самолета находилось 176 пассажиров и восемь членов экипажа, никто не пострадал.
"Организована доследственная проверка", - говорится в сообщении ведомства.
Там отметили, что сотрудники проверяют на признаки преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
Следователями и следователями-криминалистами устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.