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СКИФ выведет Россию на конкурентный уровень в добыче редких металлов

СКИФ выведет Россию на конкурентный уровень в добыче редких металлов - 19.10.2026, ПРАЙМ

СКИФ выведет Россию на конкурентный уровень в добыче редких металлов

Исследования на новом Сибирском кольцевом источнике фотонов (СКИФ) смогут вывести Россию на высокий конкурентный уровень в мире по добыче и переработке... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T14:29+0300

2026-10-19T14:29+0300

2026-10-19T14:29+0300

промышленность

россия

красноярский край

новосибирск

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НОВОСИБИРСК, 19 окт – ПРАЙМ. Исследования на новом Сибирском кольцевом источнике фотонов (СКИФ) смогут вывести Россию на высокий конкурентный уровень в мире по добыче и переработке редкоземельных металлов, считает старший научный сотрудник Института геологии и минералогии имени В. С. Соболева Сибирского отделения РАН Илья Прокопьев. Он пояснил, что такие выводы можно сделать из недавних исследований. Так, ученые с помощью синхротронного излучения в Институте ядерной физики СО РАН исследовали образцы руды из Чуктуконского месторождения (Красноярский край) и получили важнейшие результаты. "Мы получили очень интересные результаты распределения рудных компонентов… Мы видим, что цирконий, ниобий и ниодим располагаются в разных участках исследуемых образцов. Это важный результат для технологов, который ранее не был получен для этих руд. Этот результат может быть использован и применим для поиска эффективных методов извлечения рудных компонентов", - сказал Прокопьев журналистам. Он отметил, что для выработки эффективной технологии добычи редких металлов нужно сделать анализ сотен и тысяч кернов, скважин, чтобы увидеть распределение этих металлов в пространстве. А карта распределения металлов в рудах поможет выработать эффективные методы извлечения столь необходимых стране элементов. "В данном случае синхротронное излучение и РФА-геология (рентгенофлуоресцентный анализ – ред.) позволят нам выйти на качество и количество. Экспрессность (быстрота проведения – ред.) метода и его эффективность приведет к совершенно новым, прорывным результатам… Я считаю, что в данном контексте, благодаря СКИФу и этим прорывным исследованиям мы можем выйти на конкурентоспособную арену в плане редкоземельной тематики в мире в целом", - заявил ученый. По словам Прокопьева, методы синхротронного излучения помогут в перспективе в сотни раз ускорить и поиск редкоземельных металлов шлиховым методом отбора проб. Исследования планируется продолжать на станции "РФА-геология" второй очереди синхротрона СКИФ. В Новосибирске при поддержке Российского научного фонда проходит международная конференция "Синхротронные исследования: Наука, Знания, Инновации, Будущее" (SKIF-2026), приуроченная к открытию Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ").

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промышленность, россия, красноярский край, новосибирск