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Семейная ипотека по новым правилам: чем поможет страхование жизни

Семейная ипотека по новым правилам: чем поможет страхование жизни - 19.10.2026, ПРАЙМ

Семейная ипотека по новым правилам: чем поможет страхование жизни

В преддверии первой конференции Сбера по страхованию – "Страхование 2030. Технологии будущего" вместе с директором департамента "Домклик" Сбербанка Алексеем... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T14:00+0300

2026-10-19T14:00+0300

2026-10-19T14:00+0300

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МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. В преддверии первой конференции Сбера по страхованию – "Страхование 2030. Технологии будущего" вместе с директором департамента "Домклик" Сбербанка Алексеем Лейпи мы разбираемся, как изменилась льготная программа и на что обратить внимание при выборе ипотечного страхования жизни.С октября ставка по семейной ипотеке зависит от количества детей и от места проживания семьи. Например, в регионах семьи с четырьмя детьми смогут оформить кредит под 4% годовых, а с пятью и более детьми — под 2%. Ставки по рыночной ипотеке сейчас находятся на уровне 16–17% годовых.Такие условия делают семейную ипотеку одним из самых доступных способов приобрести жилье. При расчете кредита важно учитывать и срок действия льготной ставки: максимальный период субсидирования ограничивается 15 годами, тогда как сам кредит может оставаться долгосрочным обязательством.Наряду с первоначальным взносом и ежемесячным платежом стоит заранее продумать, как сохранить финансовую устойчивость семьи на протяжении срока кредита. В этом помогает ипотечное страхование жизни и здоровья.Для семьи с несколькими детьми платежи по ипотеке существуют одновременно с затратами на питание, образование, здоровье, кружки, отдых и другими ежедневными расходами. Пока родители получают привычный доход, финансовая модель может быть вполне устойчивой. Но серьезные проблемы со здоровьем одного из заемщиков способны изменить ее, сократив доход семьи.Задача ипотечного страхования жизни — помочь семье сохранить финансовую устойчивость, если с заемщиком произойдет предусмотренное договором событие. В зависимости от условий страховая выплата может быть направлена на погашение ипотечного кредита полностью или частично. В результате семье не придется одновременно справляться с тяжелой жизненной ситуацией и прежней долговой нагрузкой.Как правильно застраховать ипотекуОдна из ошибок при выборе ипотечного страхования жизни — воспринимать полис как строку расходов и ориентироваться на самый дешевый вариант. Стоимость имеет значение, особенно если страховку нужно оплачивать ежегодно, но две программы с похожей ценой могут сильно различаться по наполнению.Прежде всего, нужно выяснить, в каких именно ситуациях действует страховая защита. Например, предусмотрена ли выплата при смерти или инвалидности, какие заболевания и обстоятельства относятся к исключениям. Точный набор рисков зависит от конкретной программы, здесь важнее содержание договора, а не название полиса.Второй нюанс — размер страховой защиты. Ипотека оформляется ради приобретения жилья, в котором живет семья. Поэтому полезно заранее понять, какую часть задолженности сможет покрыть выплата при наступлении страхового случая и будет ли этого достаточно, чтобы снизить долговую нагрузку.Не менее важно узнать, как устроен процесс выплаты. Еще до оформления полиса стоит выяснить, какие документы потребуются при страховом случае, куда их подавать и сколько времени страховщик отводит на рассмотрение заявления. Чем понятнее механизм, тем меньше семье придется разбираться в нем в сложной ситуации.Наконец, при выборе страховщика нужно ориентироваться не только на стоимость и условия полиса, но и на статистику выплат.Авторы: Сергей Скороходов, исполнительный директор дивизиона "Защитные страховые продукты и сервисы" Сбербанка;Алексей Лейпи, директор департамента "Домклик" Сбербанка

https://1prime.ru/20260824/sberstrakhovanie-872618906.html

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Сергей Скороходов https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/09/13/862501172_0:22:642:664_100x100_80_0_0_030bf321df72216f90f0019ebc549e3a.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Сергей Скороходов https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/09/13/862501172_0:22:642:664_100x100_80_0_0_030bf321df72216f90f0019ebc549e3a.jpg

мнения аналитиков, недвижимость, финансы, банки, сбербанк, сберстрахование жизни, страхование