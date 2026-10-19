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СМИ: объем торговли Пакистана с Афганистаном упал до 350 миллионов долларов

СМИ: объем торговли Пакистана с Афганистаном упал до 350 миллионов долларов - 19.10.2026, ПРАЙМ

СМИ: объем торговли Пакистана с Афганистаном упал до 350 миллионов долларов

Объем торговли Пакистана с Афганистаном за последний финансовый год (обычно завершается осенью) сократился на 74%, упав до 350 миллионов долларов, передает... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T13:45+0300

2026-10-19T13:45+0300

2026-10-19T13:45+0300

мировая экономика

пакистан

афганистан

исламабад

"талибан"

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Объем торговли Пакистана с Афганистаном за последний финансовый год (обычно завершается осенью) сократился на 74%, упав до 350 миллионов долларов, передает пакистанская газета Dawn со ссылкой на Управление по развитию торговли Пакистана (TDAP). "Объем торговли Пакистана с Афганистаном за последний финансовый год сократился более чем на 74%, упав с 1,3 миллиарда долларов в 2024-2025 финансовом году до примерно 350 миллионов долларов в 2025-2026 финансовом году. По информации Управления по развитию торговли Пакистана, основными причинами столь беспрецедентного спада стали дипломатический тупик и продолжающееся закрытие ключевых пограничных переходов, включая Торхам, Чаман, Харлачи, Гулам-Хан и Ангур-Ада", - говорится в материале. В Исламабаде заявляют, что торговые отношения не нормализуются до тех пор, пока представители движения "Талибан" не предпримут реальных шагов против террористических группировок, действующих с территории Афганистана, отмечает газета. По данным Dawn, серьезно пострадала и транзитная торговля Афганистана. "Количество проходивших транзитом афганских контейнеров сократилось с примерно 89 тысяч стоимостью 5 миллиардов долларов до всего 11 592 контейнеров стоимостью 367 миллионов долларов за последний финансовый год", - отмечает издание. Отмечается, что длительное закрытие границ привело к тяжелым убыткам в промышленном, сельскохозяйственном и транспортном секторах экономики Пакистана. Так, экспорт фармацевтической продукции из Пакистана в Афганистан, который в 2023-2024 финансовом году оценивался почти в 130 миллионов долларов, резко снизился, что привело к потере важного рынка сбыта. Прекращение ежедневных поставок десятков грузовиков с картофелем и овощами спровоцировало сокращение посевов картофеля в Пакистане вдвое и падение цен на этот продукт на внутреннем рынке. "Транспортная отрасль также столкнулась с практически полной остановкой: многие владельцы грузовиков были вынуждены продать свои транспортные средства из-за длительного простоя", - отмечает газета. Сложившаяся ситуация вызвала неоднозначную реакцию в деловых кругах Пакистана. Представители торговых палат пограничной с Афганистаном провинции Хайбер-Пахтунхва, указывая на высокие логистические издержки, призывают к обеспечению безопасности границ, регулированию торговли и принятию устойчивых мер для предотвращения экономической изоляции региона. В то же время некоторые предприниматели в Пешаваре утверждают, что национальная безопасность Пакистана важнее торговли на сумму в несколько сотен миллионов долларов и коммерческие интересы не должны ставиться выше вопросов безопасности до тех пор, пока последние не будут полностью урегулированы, отмечается в статье.

пакистан

афганистан

исламабад

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мировая экономика, пакистан, афганистан, исламабад, "талибан"