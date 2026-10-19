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Власти Москвы направят на здравоохранение около двух триллионов рублей - 19.10.2026, ПРАЙМ
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Власти Москвы направят на здравоохранение около двух триллионов рублей
Власти Москвы направят на здравоохранение около двух триллионов рублей - 19.10.2026, ПРАЙМ
Власти Москвы направят на здравоохранение около двух триллионов рублей
Порядка двух триллионов рублей столичные власти направят на здравоохранение в 2027-2029 годы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T12:30+0300
2026-10-19T12:30+0300
общество
здоровье
москва
сергей собянин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874380788.jpg?1792402236
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Порядка двух триллионов рублей столичные власти направят на здравоохранение в 2027-2029 годы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Бюджет Москвы 2027-2029: на столичное здравоохранение планируем направить порядка двух триллионов рублей. В 2027 году будет выделено 663,3 миллиардов рублей", - написал Собянин в своем канале на платформе "Макс". Мэр отметил, что с учетом средств обязательного медицинского страхования расходы за три года составят 3,8 триллиона рублей. "В 2027-м - свыше 1,2 триллионов рублей", - добавил он.
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общество , здоровье, москва, сергей собянин
Общество , Здоровье, МОСКВА, Сергей Собянин
12:30 19.10.2026
 
Власти Москвы направят на здравоохранение около двух триллионов рублей

Собянин: на здравоохранение в 2027-2029 годах направят порядка двух триллионов рублей

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Порядка двух триллионов рублей столичные власти направят на здравоохранение в 2027-2029 годы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Бюджет Москвы 2027-2029: на столичное здравоохранение планируем направить порядка двух триллионов рублей. В 2027 году будет выделено 663,3 миллиардов рублей", - написал Собянин в своем канале на платформе "Макс".
Мэр отметил, что с учетом средств обязательного медицинского страхования расходы за три года составят 3,8 триллиона рублей.
"В 2027-м - свыше 1,2 триллионов рублей", - добавил он.
 
ОбществоЗдоровьеМОСКВАСергей Собянин
 
 
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