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Власти Москвы направят на здравоохранение около двух триллионов рублей

Власти Москвы направят на здравоохранение около двух триллионов рублей - 19.10.2026, ПРАЙМ

Власти Москвы направят на здравоохранение около двух триллионов рублей

Порядка двух триллионов рублей столичные власти направят на здравоохранение в 2027-2029 годы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T12:30+0300

2026-10-19T12:30+0300

2026-10-19T12:30+0300

общество

здоровье

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Порядка двух триллионов рублей столичные власти направят на здравоохранение в 2027-2029 годы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Бюджет Москвы 2027-2029: на столичное здравоохранение планируем направить порядка двух триллионов рублей. В 2027 году будет выделено 663,3 миллиардов рублей", - написал Собянин в своем канале на платформе "Макс". Мэр отметил, что с учетом средств обязательного медицинского страхования расходы за три года составят 3,8 триллиона рублей. "В 2027-м - свыше 1,2 триллионов рублей", - добавил он.

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общество , здоровье, москва, сергей собянин