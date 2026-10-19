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На Петербургской бирже зафиксировали первые внебиржевые сделки с топливом

На Петербургской бирже зафиксировали первые внебиржевые сделки с топливом - 19.10.2026, ПРАЙМ

На Петербургской бирже зафиксировали первые внебиржевые сделки с топливом

Первые внебиржевые сделки с топливом в объеме от 1 до 60 тонн были зарегистрированы в сентябре на Петербургской бирже, их общий объем составил 578,2 тысячи... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T14:28+0300

2026-10-19T14:28+0300

2026-10-19T14:28+0300

рынок

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874386777.jpg?1792409315

МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Первые внебиржевые сделки с топливом в объеме от 1 до 60 тонн были зарегистрированы в сентябре на Петербургской бирже, их общий объем составил 578,2 тысячи тонн, сообщила торговая площадка. "В сентябре 2026 года участники рынка зарегистрировали на Петербургской бирже 25 602 товарных позиций общим объемом 578 213 тонн (+19% относительно августа 2026 года) нефтепродуктов: автомобильного бензина, дизельного топлива, сжиженных углеводородных газов, топлива для реактивных двигателей, топочного мазута – от 1 до 60 тонн, реализованных на внебиржевом рынке", - говорится в сообщении. Регистрации подлежат внебиржевые договоры на поставку автомобильного бензина, дизельного топлива, сжиженных углеводородных газов, топлива для реактивных двигателей, топочного мазута от 1 тонны до 60 тонн, уточнила биржа. Всего за сентябрь к регистрации внебиржевых договоров с такими товарами присоединилось 100 компаний, 91 из них является участником биржевых торгов, отмечается в релизе. В коне августа правительство РФ решило, что с 1 сентября компании и индивидуальные предприниматели могут добровольно предоставлять в реестр внебиржевых договоров информацию о всех заключенных внебиржевых договорах на поставку нефтепродуктов объемом от 1 тонны. С 1 марта 2027 года такая норма станет обязательной. Также с 16 сентября стала обязательной регистрация всех внебиржевых договоров по поставкам нефтепродуктов от 1 тонны, если ранее эти нефтепродукты были приобретены на биржевых торгах. "Регистрация внебиржевых договоров на поставку нефтепродуктов позволит повысить прозрачность и предсказуемость рынка, что важно для его анализа и оперативного реагирования на ситуацию. Агрегированная и единообразно обработанная информация даст регуляторам более полную картину рыночной конъюнктуры", - приводятся в релизе слова старшего вице-президента биржи Антона Карпова. Он также добавил, что сведения о нефтепродуктах, ранее приобретенных на торговой площадке, позволят отслеживать их дальнейшее движение, в том числе для достаточного и своевременного обеспечения топливом конечных потребителей. В свою очередь Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что регистрация внебиржевых договоров позволяет сделать рынок более прозрачным и предсказуемым, снижает риски манипуляции ценами на нефтепродукты.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок