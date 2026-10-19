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Спрос на отдых на Фукуоке вырос в 1,5 раза
Спрос на отдых на Фукуоке вырос в 1,5 раза - 19.10.2026, ПРАЙМ
Спрос на отдых на Фукуоке вырос в 1,5 раза
Спрос российских туристов на отдых в отелях вьетнамского острова Фукуок на зимний сезон 2026/2027 вырос в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, рассказали в... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T13:31+0300
2026-10-19T13:31+0300
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Спрос российских туристов на отдых в отелях вьетнамского острова Фукуок на зимний сезон 2026/2027 вырос в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
"Спрос (по оценке экспертов РСТ - ред.), вырос на 50% по сравнению с прошлым годом", - говорится в сообщении о ситуации с бронированиями на острове в зимний сезон 2026/2027.
При этом, по данным экспертов РСТ, отмечается даже дефицит номеров - места в наиболее популярных отелях острова туристы разобрали еще в августе, а в настоящее время номера бронируются вплоть до конца зимнего сезона в марте и далее.
Так, пик спроса приходится на новогодние и рождественские праздники, европейские зимние школьные каникулы в феврале и на вьетнамский Новый год - Тет, обычно выпадающий на конец января или начало февраля.
"На остров этой зимой выполняют прямые рейсы "Аэрофлот", Azur air, Vietjet Air, "Икар", кроме того, туристы добираются стыковочными рейсами Vietnam Airlines, SCAT Airlines и многих других перевозчиков", - добавили в РСТ.
Помимо этого, как отметил член правления РСТ, генеральный директор Space Travel Артур Мурадян, скидок на отдых здесь в феврале и марте после январских каникул не ожидается.
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туризм, бизнес, россия, российский союз туриндустрии, рст, аэрофлот
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Российский союз туриндустрии, РСТ, Аэрофлот
Спрос на отдых на Фукуоке вырос в 1,5 раза
РСТ: спрос на отдых на острове Фукуок на зимний сезон вырос в 1,5 раза
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Спрос российских туристов на отдых в отелях вьетнамского острова Фукуок на зимний сезон 2026/2027 вырос в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
"Спрос (по оценке экспертов РСТ - ред.), вырос на 50% по сравнению с прошлым годом", - говорится в сообщении о ситуации с бронированиями на острове в зимний сезон 2026/2027.
При этом, по данным экспертов РСТ, отмечается даже дефицит номеров - места в наиболее популярных отелях острова туристы разобрали еще в августе, а в настоящее время номера бронируются вплоть до конца зимнего сезона в марте и далее.
Так, пик спроса приходится на новогодние и рождественские праздники, европейские зимние школьные каникулы в феврале и на вьетнамский Новый год - Тет, обычно выпадающий на конец января или начало февраля.
"На остров этой зимой выполняют прямые рейсы "Аэрофлот", Azur air, Vietjet Air, "Икар", кроме того, туристы добираются стыковочными рейсами Vietnam Airlines, SCAT Airlines и многих других перевозчиков", - добавили в РСТ.
Помимо этого, как отметил член правления РСТ, генеральный директор Space Travel Артур Мурадян, скидок на отдых здесь в феврале и марте после январских каникул не ожидается.