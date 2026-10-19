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Минфин США внес в санкционный список пять китайских компаний - 19.10.2026, ПРАЙМ
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Минфин США внес в санкционный список пять китайских компаний
Минфин США внес в санкционный список пять китайских компаний - 19.10.2026, ПРАЙМ
Минфин США внес в санкционный список пять китайских компаний
Министерство финансов США внесло пять китайских компаний в санкционный список в рамках закона о защите американской интеллектуальной собственности от 2022 года, | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T17:50+0300
2026-10-19T17:50+0300
мировая экономика
минфин сша
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ВАШИНГТОН, 19 окт - ПРАЙМ. Министерство финансов США внесло пять китайских компаний в санкционный список в рамках закона о защите американской интеллектуальной собственности от 2022 года, следует из сообщения управления по контролю за иностранными активами (OFAC). В список вошли инвестиционная компания Qiji Chuangtan Beijing Investment Management, также известная как MiraclePlus, три связанные с ней структуры, а также Shanghai Zhisuan Technology. Конкретные основания включения компаний в санкционный список в сообщении не раскрываются.
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мировая экономика, минфин сша
Мировая экономика, Минфин США
17:50 19.10.2026
 
Минфин США внес в санкционный список пять китайских компаний

Минфин США внес пять китайских компаний в санкционный список

© AFP / Mladen Antonov Министерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2026
© AFP / Mladen Antonov
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ВАШИНГТОН, 19 окт - ПРАЙМ. Министерство финансов США внесло пять китайских компаний в санкционный список в рамках закона о защите американской интеллектуальной собственности от 2022 года, следует из сообщения управления по контролю за иностранными активами (OFAC).
В список вошли инвестиционная компания Qiji Chuangtan Beijing Investment Management, также известная как MiraclePlus, три связанные с ней структуры, а также Shanghai Zhisuan Technology.
Конкретные основания включения компаний в санкционный список в сообщении не раскрываются.
 
Мировая экономикаМинфин США
 
 
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