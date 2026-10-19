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"Четкие сигналы": США перешли на сторону России, пишет Figaro
"Четкие сигналы": США перешли на сторону России, пишет Figaro - 19.10.2026, ПРАЙМ
"Четкие сигналы": США перешли на сторону России, пишет Figaro
США добиваются капитуляции Украины, окончательно перейдя на сторону России, пишет Le Figaro. | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T19:28+0300
2026-10-19T19:28+0300
2026-10-19T19:28+0300
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МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. США добиваются капитуляции Украины, окончательно перейдя на сторону России, пишет Le Figaro."Всю последнюю неделю Вашингтон подает четкие сигналы о том, что Белый дом добивается капитуляции Украины", — говорится в публикации.По мнению издания, на это указывают соглашение от 9 октября, отменяющее санкции против российского топливно-энергетического комплекса и открывающее Кремлю путь для экспорта дизельного топлива, а также призывы к отставке Зеленского. Кроме того, Вашингтон требует от Киева прекратить атаки на российские НПЗ и угрожает перекрыть каналы разведывательной информации, отмечает Le Figaro.Как подчеркивает издание, действия американской администрации обернутся для Украины тяжелыми последствиями. Киев могут принудить к "кабальному соглашению" и "замораживанию боевых действий по линии фронта", причем Россия получит еще и экономические компенсации. По данным The Washington Post, "мирный план" президента США Дональда Трампа полностью копирует требования Кремля и обязывает Украину уступить Москве занятые территории."Трамп и раньше предпринимал подобные попытки, но теперь, похоже, окончательно перешел на другую сторону", — заключает Le Figaro.
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украина, сша, дональд трамп, россия
УКРАИНА, США, Дональд Трамп, РОССИЯ
"Четкие сигналы": США перешли на сторону России, пишет Figaro
Figaro: США перешли на сторону России и добиваются капитуляции Украины
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ.
США добиваются капитуляции Украины, окончательно перейдя на сторону России, пишет Le Figaro
.
"Всю последнюю неделю Вашингтон подает четкие сигналы о том, что Белый дом добивается капитуляции Украины", — говорится в публикации.
По мнению издания, на это указывают соглашение от 9 октября, отменяющее санкции против российского топливно-энергетического комплекса и открывающее Кремлю путь для экспорта дизельного топлива, а также призывы к отставке Зеленского. Кроме того, Вашингтон требует от Киева прекратить атаки на российские НПЗ и угрожает перекрыть каналы разведывательной информации, отмечает Le Figaro.
Как подчеркивает издание, действия американской администрации обернутся для Украины тяжелыми последствиями. Киев могут принудить к "кабальному соглашению" и "замораживанию боевых действий по линии фронта", причем Россия получит еще и экономические компенсации. По данным The Washington Post, "мирный план" президента США Дональда Трампа полностью копирует требования Кремля и обязывает Украину уступить Москве занятые территории.
"Трамп и раньше предпринимал подобные попытки, но теперь, похоже, окончательно перешел на другую сторону", — заключает Le Figaro.
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