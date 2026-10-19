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Страны Средней Азии и США будут укреплять энергетическое партнерство

Страны Средней Азии и США будут укреплять энергетическое партнерство - 19.10.2026, ПРАЙМ

Страны Средней Азии и США будут укреплять энергетическое партнерство

Страны Средней Азии и США будут укреплять энергетическое партнерство для создания цепочек поставок с высокой добавленной стоимостью, говорится в заявлении по... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T12:45+0300

2026-10-19T12:45+0300

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САМАРКАНД (Узбекистан), 19 окт – ПРАЙМ. Страны Средней Азии и США будут укреплять энергетическое партнерство для создания цепочек поставок с высокой добавленной стоимостью, говорится в заявлении по итогам встречи в формате C5+1. В Самарканде в понедельник состоялась встреча глав МИД стран Центральной Азии и США в формате C5+1. "Мы осознаем, что укрепление энергетического партнерства между США и странами Центральной Азии придаст новый импульс созданию интегрированных цепочек поставок с высокой добавленной стоимостью, что обеспечит устойчивый экономический рост и энергетическую безопасность", - говорится в тексте заявления, размещенного на сайте МИД Узбекистана. Участники встречи отметили, что каждая из стран региона обладает уникальными запасами неиспользованных природных ресурсов. "Объединив наши сильные стороны, мы станем мощным коллективным драйвером развития энергетического сектора в регионе. Данные — это ценнейший ресурс, поэтому мы намерены обмениваться опытом и передовыми методами управления геологической информацией", - отмечается в документе. Участники встречи также отметили широкие перспективы для добычи и переработки полезных ископаемых, что позволит максимизировать выгоду для каждой из стран-участниц данного формата. "Мы также рассчитываем, что страны Центральной Азии смогут реализовать свой экспортный потенциал за счет разработки инновационных подходов к увеличению доли продукции с высокой добавленной стоимостью, производимой в регионе, и создания механизмов для вывода этой продукции на международные рынки", - уточняется в заявлении. В сентябре 2015 года США и пять стран Центральной Азии — Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан — создали новый формат взаимодействия (С5+1) для обсуждения региональных вопросов.

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мировая экономика, сша, центральная азия, узбекистан, мид