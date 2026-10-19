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Суд арестовал активы экс-совладельца бывшей "Нативы"

Суд арестовал активы экс-совладельца бывшей "Нативы" - 19.10.2026, ПРАЙМ

Суд арестовал активы экс-совладельца бывшей "Нативы"

Арбитражный суд Московской области наложил арест на движимое и недвижимое имущество бывшего совладельца фармацевтической компании "Натива" (нынешнее название –... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T15:16+0300

2026-10-19T15:16+0300

2026-10-19T15:17+0300

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МОСКВА, 19 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области наложил арест на движимое и недвижимое имущество бывшего совладельца фармацевтической компании "Натива" (нынешнее название – ООО "Спектр") Олега Михайлова в пределах более 2,6 миллиарда рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Обеспечительные меры приняты в деле о банкротстве "Спектра". Ранее суд принял к рассмотрению заявление совладельца ООО "Спектр" Виталия Воронкова о взыскании с Михайлова более 2,6 миллиарда рублей причиненных компании убытков. На чем основывает свои требования заявителя, пока не уточняется. Суд рассмотрит заявление в декабре. Принимая обеспечительные меры, суд указал, что это "позволит сохранить имущество, тогда как их непринятие может привести к затягиванию дела о банкротстве и невозможности исполнения судебного акта о взыскании убытков". Суд в апреле признал фармкомпанию банкротом и открыл в ней конкурсное производство. В решении суда говорится, что за время наблюдения в реестр требований кредиторов были включены требования на общую сумму около 2 миллиардов рублей, а основным кредитором была Федеральная налоговая служба (ФНС) России. При этом в ходе наблюдения третьи лица погасили за должника более 1,8 миллиарда рублей долга перед ФНС. По состоянию на апрель непогашенными оставались требования двух кредиторов: ООО "Новая Парадигма" – в размере около 142 миллионов рублей – и ООО "Пфайзер Инновации", в размере около 4,5 миллионов. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – суд ввел в "Спектре" в марте 2023 года. "Натива" - фармкомпания с полным циклом производства, которая была основана в 2010 году. Специализировалась на разработке и выпуске лекарственных средств для применения в пульмонологии, эндокринологии, онкологии, гинекологии и неврологии. По данным сервиса "БИР-Аналитик", Воронкову в ООО "Спектр" принадлежит доля в размере около 17%. Михайлов же до 2017 года владел долей в 42%, а потом продал ее иностранной компании.

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бизнес, общество , михайлов, фнс россии, фнс