https://1prime.ru/20261019/sud-874389731.html
Суд арестовал активы экс-совладельца бывшей "Нативы"
Суд арестовал активы экс-совладельца бывшей "Нативы" - 19.10.2026, ПРАЙМ
Суд арестовал активы экс-совладельца бывшей "Нативы"
Арбитражный суд Московской области наложил арест на движимое и недвижимое имущество бывшего совладельца фармацевтической компании "Натива" (нынешнее название –... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T15:16+0300
2026-10-19T15:16+0300
2026-10-19T15:17+0300
бизнес
общество
михайлов
фнс россии
фнс
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874389731.jpg?1792412257
МОСКВА, 19 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области наложил арест на движимое и недвижимое имущество бывшего совладельца фармацевтической компании "Натива" (нынешнее название – ООО "Спектр") Олега Михайлова в пределах более 2,6 миллиарда рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Обеспечительные меры приняты в деле о банкротстве "Спектра". Ранее суд принял к рассмотрению заявление совладельца ООО "Спектр" Виталия Воронкова о взыскании с Михайлова более 2,6 миллиарда рублей причиненных компании убытков. На чем основывает свои требования заявителя, пока не уточняется. Суд рассмотрит заявление в декабре. Принимая обеспечительные меры, суд указал, что это "позволит сохранить имущество, тогда как их непринятие может привести к затягиванию дела о банкротстве и невозможности исполнения судебного акта о взыскании убытков". Суд в апреле признал фармкомпанию банкротом и открыл в ней конкурсное производство. В решении суда говорится, что за время наблюдения в реестр требований кредиторов были включены требования на общую сумму около 2 миллиардов рублей, а основным кредитором была Федеральная налоговая служба (ФНС) России. При этом в ходе наблюдения третьи лица погасили за должника более 1,8 миллиарда рублей долга перед ФНС. По состоянию на апрель непогашенными оставались требования двух кредиторов: ООО "Новая Парадигма" – в размере около 142 миллионов рублей – и ООО "Пфайзер Инновации", в размере около 4,5 миллионов. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – суд ввел в "Спектре" в марте 2023 года. "Натива" - фармкомпания с полным циклом производства, которая была основана в 2010 году. Специализировалась на разработке и выпуске лекарственных средств для применения в пульмонологии, эндокринологии, онкологии, гинекологии и неврологии. По данным сервиса "БИР-Аналитик", Воронкову в ООО "Спектр" принадлежит доля в размере около 17%. Михайлов же до 2017 года владел долей в 42%, а потом продал ее иностранной компании.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , михайлов, фнс россии, фнс
Бизнес, Общество , МИХАЙЛОВ, ФНС России, ФНС
Суд арестовал активы экс-совладельца бывшей "Нативы"
Суд арестовал активы экс-совладельца бывшей "Нативы" Михайлова на 2,6 миллиарда рублей
МОСКВА, 19 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области наложил арест на движимое и недвижимое имущество бывшего совладельца фармацевтической компании "Натива" (нынешнее название – ООО "Спектр") Олега Михайлова в пределах более 2,6 миллиарда рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Обеспечительные меры приняты в деле о банкротстве "Спектра". Ранее суд принял к рассмотрению заявление совладельца ООО "Спектр" Виталия Воронкова о взыскании с Михайлова более 2,6 миллиарда рублей причиненных компании убытков.
На чем основывает свои требования заявителя, пока не уточняется. Суд рассмотрит заявление в декабре.
Принимая обеспечительные меры, суд указал, что это "позволит сохранить имущество, тогда как их непринятие может привести к затягиванию дела о банкротстве и невозможности исполнения судебного акта о взыскании убытков".
Суд в апреле признал фармкомпанию банкротом и открыл в ней конкурсное производство.
В решении суда говорится, что за время наблюдения в реестр требований кредиторов были включены требования на общую сумму около 2 миллиардов рублей, а основным кредитором была Федеральная налоговая служба (ФНС) России. При этом в ходе наблюдения третьи лица погасили за должника более 1,8 миллиарда рублей долга перед ФНС.
По состоянию на апрель непогашенными оставались требования двух кредиторов: ООО "Новая Парадигма" – в размере около 142 миллионов рублей – и ООО "Пфайзер Инновации", в размере около 4,5 миллионов.
Начальную процедуру банкротства – наблюдение – суд ввел в "Спектре" в марте 2023 года.
"Натива" - фармкомпания с полным циклом производства, которая была основана в 2010 году. Специализировалась на разработке и выпуске лекарственных средств для применения в пульмонологии, эндокринологии, онкологии, гинекологии и неврологии.
По данным сервиса "БИР-Аналитик", Воронкову в ООО "Спектр" принадлежит доля в размере около 17%. Михайлов же до 2017 года владел долей в 42%, а потом продал ее иностранной компании.