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Кассацию Euroclear на взыскание 105 миллионов долларов отложили на ноябрь - 19.10.2026, ПРАЙМ
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Кассацию Euroclear на взыскание 105 миллионов долларов отложили на ноябрь
Кассацию Euroclear на взыскание 105 миллионов долларов отложили на ноябрь - 19.10.2026, ПРАЙМ
Кассацию Euroclear на взыскание 105 миллионов долларов отложили на ноябрь
Арбитражный суд Московского округа отложил на 23 ноября рассмотрение кассационной жалобы бельгийского Euroclear Bank на взыскание с него около 105 миллионов... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T15:32+0300
2026-10-19T15:36+0300
банки
финансы
москва
нрд
euroclear bank
сбербанк
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МОСКВА, 19 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа отложил на 23 ноября рассмотрение кассационной жалобы бельгийского Euroclear Bank на взыскание с него около 105 миллионов долларов в пользу Сбербанка, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости. В этом иске заявлены требования о взыскании убытков в размере заблокированного ответчиком из-за антироссийских санкций дохода по производным финансовым инструментам, принадлежащим истцу и учитываемым на счетах двух российских депозитариев в Euroclear Bank – АО "Санкт-Петербургский расчетно-депозитарный центр" и АО НКО "Национальный расчетный депозитарий" (НРД). Речь, в частности, идет о варрантах, выпущенных эмитентами Citi, Natixis, нотах, привязанных к стоимости базовых активов эмитента UBS AG, и нотах, привязанных к акциям эмитента Societe Generale. По словам юриста истца в суде первой инстанции, еще до включения Сбербанка и депозитариев в санкционные списки ответчик заблокировал выплаты доходов по этим инструментам. Представитель ответчика говорил, что Euroclear руководствовался регулированием Евросоюза, которым были запрещены операции с лицами, находившимися под контролем государства или лиц из санкционного списка. Он также отметил, что свой доход истец должен получить по альтернативному механизму, предусмотренному президентским указом №665. Арбитражный суд Москвы в сентябре прошлого года взыскал с бельгийского банка в пользу Сбербанка около 105,4 миллиона долларов. Девятый арбитражный апелляционный суд в феврале частично изменил это решение, так как истец отказался от иска в незначительной его части – на сумму около 530 тысяч долларов. Для оставшейся части решение было подтверждено. Европейские страны в 2022 году ввели санкции против НРД. В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Bаnking, связанные с заморозкой активов.
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
192
40
банки, финансы, москва, нрд, euroclear bank, сбербанк
Банки, Финансы, МОСКВА, НРД, Euroclear Bank, Сбербанк
15:32 19.10.2026 (обновлено: 15:36 19.10.2026)
 
Кассацию Euroclear на взыскание 105 миллионов долларов отложили на ноябрь

Суд отложил на 23 ноября кассацию Euroclear на взыскание $105 млн в пользу Сбербанка

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МОСКВА, 19 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа отложил на 23 ноября рассмотрение кассационной жалобы бельгийского Euroclear Bank на взыскание с него около 105 миллионов долларов в пользу Сбербанка, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В этом иске заявлены требования о взыскании убытков в размере заблокированного ответчиком из-за антироссийских санкций дохода по производным финансовым инструментам, принадлежащим истцу и учитываемым на счетах двух российских депозитариев в Euroclear Bank – АО "Санкт-Петербургский расчетно-депозитарный центр" и АО НКО "Национальный расчетный депозитарий" (НРД).
Речь, в частности, идет о варрантах, выпущенных эмитентами Citi, Natixis, нотах, привязанных к стоимости базовых активов эмитента UBS AG, и нотах, привязанных к акциям эмитента Societe Generale. По словам юриста истца в суде первой инстанции, еще до включения Сбербанка и депозитариев в санкционные списки ответчик заблокировал выплаты доходов по этим инструментам.
Представитель ответчика говорил, что Euroclear руководствовался регулированием Евросоюза, которым были запрещены операции с лицами, находившимися под контролем государства или лиц из санкционного списка. Он также отметил, что свой доход истец должен получить по альтернативному механизму, предусмотренному президентским указом №665.
Арбитражный суд Москвы в сентябре прошлого года взыскал с бельгийского банка в пользу Сбербанка около 105,4 миллиона долларов. Девятый арбитражный апелляционный суд в феврале частично изменил это решение, так как истец отказался от иска в незначительной его части – на сумму около 530 тысяч долларов. Для оставшейся части решение было подтверждено.
Европейские страны в 2022 году ввели санкции против НРД. В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.
Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Bаnking, связанные с заморозкой активов.
 
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