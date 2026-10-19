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Суд арестовал средства на счетах производителя икры "Красное золото"

Суд арестовал средства на счетах производителя икры "Красное золото" - 19.10.2026, ПРАЙМ

Суд арестовал средства на счетах производителя икры "Красное золото"

Арбитражный суд Москвы по заявлению налоговой инспекции арестовал денежные средства на счетах производителя икры и других морепродуктов "Красное золото" в... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T17:05+0300

2026-10-19T17:05+0300

2026-10-19T17:05+0300

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МОСКВА, 19 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению налоговой инспекции арестовал денежные средства на счетах производителя икры и других морепродуктов "Красное золото" в пределах суммы более 1,4 миллиарда рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Обеспечительные меры приняты в деле по иску столичной инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) России №20, в котором она требует признать московские ООО "Группа компаний "Красное золото" и ООО "Северо-Восточная компания СВК" взаимозависимыми лицами и взыскать с первого из них более 1,4 миллиарда рублей. Третьими лицами к делу привлечены ООО "Торговый дом "Северо-Восточная компания СВК" и ООО "Северо-Восточная Компания ЛТД". Денежные средства арестованы за исключением средств, необходимых для выплаты заработной платы работникам и уплаты налогов, сборов и страховых взносов. Суд также запретил ФНС любые регистрационные действия и внесение изменений в ЕГРЮЛ в отношении ответчика, за исключением смены учредителей (участников) и гендиректора, а Роспатенту – любые регистрационные действия в отношении товарных знаков ответчика "Красное золото" и "Тунгутун". В настоящее время арбитражный суд Москвы повторно рассматривает заявление ООО "Северо-Восточная Компания ЛТД", оспаривающего решение налогового органа 2021 года о доначислении ООО "Торговый дом "Северо-Восточная Компания СВК" более 1,4 миллиарда рублей НДС и взыскании более 369 миллионов рублей пени по НДС. В том деле назначена экспертиза, само разбирательство приостановлено. По данным сервиса "БИР-Аналитик", участниками ООО "ГК "Красное золото" являются Федор Широков (45%), Алиса Куликова (35%) и Андрей Куликов (20%). Основной вид деятельности юрлица – "переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков". Чистая прибыль за 2025 год превысила 30 миллионов рублей.

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