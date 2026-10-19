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Суд привлек к субсидиарной ответственности IT-компанию "Астерос"

Суд привлек к субсидиарной ответственности IT-компанию "Астерос" - 19.10.2026, ПРАЙМ

Суд привлек к субсидиарной ответственности IT-компанию "Астерос"

Арбитражный суд Москвы привлек к субсидиарной ответственности по долгам крупной в прошлом IT-компании "Астерос", выполнявшей работы к Олимпиаде 2014 года в Сочи | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T17:54+0300

2026-10-19T17:54+0300

2026-10-19T17:54+0300

бизнес

финансы

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы привлек к субсидиарной ответственности по долгам крупной в прошлом IT-компании "Астерос", выполнявшей работы к Олимпиаде 2014 года в Сочи и к чемпионату мира по футболу 2018 года, ее бенефициара Юрия Бякова и бывшего гендиректора Александра Саенко, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Суд частично удовлетворил соответствующее заявление конкурсного управляющего "Астероса" Алексея Белокопыта. Требования к остальным 16 ответчикам отклонены. Определение размера ответственности приостановлено до окончания расчетов с кредиторами. Начальная процедура банкротства – наблюдение – в отношении АО "Астерос" была введена в июле 2018 года по заявлению компании "Аэронавигатор", долг перед которой составлял около 44 миллионов рублей. Представитель должника тогда говорил, что кредиторская задолженность "Астероса" оценивается примерно в 10 миллиардов рублей, из них половина – долг по кредитам перед банками. По словам юриста, у компании практически не было имущества и массово увольнялись сотрудники – из тысячи человек остались только 150. "Астерос" был признан банкротом в июле 2020 года. "Астерос" - группа компаний, которая занималась управлением комплексными проектами в IT, построением IT-инфраструктуры, систем безопасности и услугами в области IT-консалтинга и аутсорсинга. Компания несколько раз участвовала в проводимых "Олимпийским комплексом "Лужники" аукционах, в частности, боролась за контракт на право организовать строительство и реконструкцию футбольных тренировочных полей и других объектов инфраструктуры чемпионата мира по футболу 2018 года, а также за контракты на охрану и благоустройство спорткомплекса.

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