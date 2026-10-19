https://1prime.ru/20261019/sud-874396256.html
Суд привлек к субсидиарной ответственности IT-компанию "Астерос"
Суд привлек к субсидиарной ответственности IT-компанию "Астерос" - 19.10.2026, ПРАЙМ
Суд привлек к субсидиарной ответственности IT-компанию "Астерос"
Арбитражный суд Москвы привлек к субсидиарной ответственности по долгам крупной в прошлом IT-компании "Астерос", выполнявшей работы к Олимпиаде 2014 года в Сочи | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T17:54+0300
2026-10-19T17:54+0300
2026-10-19T17:54+0300
бизнес
финансы
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874396256.jpg?1792421652
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы привлек к субсидиарной ответственности по долгам крупной в прошлом IT-компании "Астерос", выполнявшей работы к Олимпиаде 2014 года в Сочи и к чемпионату мира по футболу 2018 года, ее бенефициара Юрия Бякова и бывшего гендиректора Александра Саенко, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Суд частично удовлетворил соответствующее заявление конкурсного управляющего "Астероса" Алексея Белокопыта. Требования к остальным 16 ответчикам отклонены. Определение размера ответственности приостановлено до окончания расчетов с кредиторами.
Начальная процедура банкротства – наблюдение – в отношении АО "Астерос" была введена в июле 2018 года по заявлению компании "Аэронавигатор", долг перед которой составлял около 44 миллионов рублей.
Представитель должника тогда говорил, что кредиторская задолженность "Астероса" оценивается примерно в 10 миллиардов рублей, из них половина – долг по кредитам перед банками. По словам юриста, у компании практически не было имущества и массово увольнялись сотрудники – из тысячи человек остались только 150. "Астерос" был признан банкротом в июле 2020 года.
"Астерос" - группа компаний, которая занималась управлением комплексными проектами в IT, построением IT-инфраструктуры, систем безопасности и услугами в области IT-консалтинга и аутсорсинга.
Компания несколько раз участвовала в проводимых "Олимпийским комплексом "Лужники" аукционах, в частности, боролась за контракт на право организовать строительство и реконструкцию футбольных тренировочных полей и других объектов инфраструктуры чемпионата мира по футболу 2018 года, а также за контракты на охрану и благоустройство спорткомплекса.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, финансы
Суд привлек к субсидиарной ответственности IT-компанию "Астерос"
Суд привлек к ответственности по долгам IT-компании "Астерос" Бякова и Саенко
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы привлек к субсидиарной ответственности по долгам крупной в прошлом IT-компании "Астерос", выполнявшей работы к Олимпиаде 2014 года в Сочи и к чемпионату мира по футболу 2018 года, ее бенефициара Юрия Бякова и бывшего гендиректора Александра Саенко, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Суд частично удовлетворил соответствующее заявление конкурсного управляющего "Астероса" Алексея Белокопыта. Требования к остальным 16 ответчикам отклонены. Определение размера ответственности приостановлено до окончания расчетов с кредиторами.
Начальная процедура банкротства – наблюдение – в отношении АО "Астерос" была введена в июле 2018 года по заявлению компании "Аэронавигатор", долг перед которой составлял около 44 миллионов рублей.
Представитель должника тогда говорил, что кредиторская задолженность "Астероса" оценивается примерно в 10 миллиардов рублей, из них половина – долг по кредитам перед банками. По словам юриста, у компании практически не было имущества и массово увольнялись сотрудники – из тысячи человек остались только 150. "Астерос" был признан банкротом в июле 2020 года.
"Астерос" - группа компаний, которая занималась управлением комплексными проектами в IT, построением IT-инфраструктуры, систем безопасности и услугами в области IT-консалтинга и аутсорсинга.
Компания несколько раз участвовала в проводимых "Олимпийским комплексом "Лужники" аукционах, в частности, боролась за контракт на право организовать строительство и реконструкцию футбольных тренировочных полей и других объектов инфраструктуры чемпионата мира по футболу 2018 года, а также за контракты на охрану и благоустройство спорткомплекса.