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Суд признал 357 миллионов рублей долга основателя "Т-Платформ" перед МВД

Суд признал 357 миллионов рублей долга основателя "Т-Платформ" перед МВД - 19.10.2026, ПРАЙМ

Суд признал 357 миллионов рублей долга основателя "Т-Платформ" перед МВД

Арбитражный суд Москвы признал обоснованным и включил в реестр требований кредиторов Всеволода Опанасенко требование МВД России к этому бизнесмену, основателю и | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T19:18+0300

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МОСКВА, 19 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал обоснованным и включил в реестр требований кредиторов Всеволода Опанасенко требование МВД России к этому бизнесмену, основателю и совладельцу компании "Т-Платформы", занимавшейся разработкой российских суперкомпьютеров, в размере чуть более 357 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Как пояснил представитель МВД в суде, долг подтвержден приговором суда по уголовному делу против Опанасенко и его подельника. Мещанский суд Москвы в мае 2023 года приговорил Опанасенко к двум годам и четырем месяцам лишения свободы за мошенничество при поставках компьютеров в МВД, но отпустил на свободу в связи с отбытием срока. Опанасенко и другого осужденного обязали возместить МВД более 357 миллионов рублей ущерба. На заседании в понедельник представитель МВД отметил, что компанией должника был поставлен товар, не отвечающий условиям контракта, "товар менее ценный", а такой товар по условиям договора считается непоставленным. Представитель должника просил требование министерства отклонить, заявив, что, по его сведениям, компьютеры продолжают использоваться в ГИБДД без какой-либо доработки. Суд признал "Т-Платформы" банкротом в октябре 2022 года. На тот момент в реестр требований кредиторов были включены требования на сумму более 741 миллиона рублей. После этого в реестр еще включились Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ с требованиями в размере около 3,3 миллиарда рублей и несколько предприятий с требованиями порядка 300 миллионов. Кроме того, суд решил учитывать за реестром несколько требований, в том числе от Опанасенко в размере около 57 миллионов рублей. Арбитражный суд Москвы в сентябре 2022 года по собственному заявлению Опанасенко признал его банкротом, его основной кредитор – ВЭБ. "Т-Платформы" были основаны в 2002 году. Компанию называли разработчиком суперкомпьютеров, поставщиком полного спектра услуг для высокопроизводительных вычислений. В числе прочего она производила компьютеры "Таволга Терминал 2ВТ1" на базе российского процессора "Байкал-Т1".

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