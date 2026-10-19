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Суд приостановил работу шахты "Комсомольская" в Воркуте - 19.10.2026, ПРАЙМ
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Суд приостановил работу шахты "Комсомольская" в Воркуте
Суд приостановил работу шахты "Комсомольская" в Воркуте - 19.10.2026, ПРАЙМ
Суд приостановил работу шахты "Комсомольская" в Воркуте
Воркутинский городской суд приостановил на 90 суток работу шахты "Комсомольская" компании "Воркутауголь" из-за нарушений требований промышленной безопасности,... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T22:23+0300
2026-10-19T22:29+0300
промышленность
общество
республика коми
вконтакте
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт – ПРАЙМ. Воркутинский городской суд приостановил на 90 суток работу шахты "Комсомольская" компании "Воркутауголь" из-за нарушений требований промышленной безопасности, сообщил суд. "Воркутинский городской суд Республики Коми признал АО "Воркутауголь" виновным в грубом нарушении требований промышленной безопасности (часть 3 статьи 9.1 КоАП РФ) и приостановил на 90 суток ведение горных работ и эксплуатацию горных выработок в блоках 11-ю и 21-ю на шахте "Комсомольская", - говорится на странице суда в соцсети "ВКонтакте". Исключение сделано для работ по устранению нарушений. По информации суда, 8 октября проверка выявила, что шахта эксплуатируется с нарушениями, создающими угрозу жизни и здоровью людей и риск аварий. В частности, системы аэрогазового контроля зафиксировали превышение допустимой концентрации оксида углерода в горных выработках, а 7 октября на объекте был введен план ликвидации аварий "пожар". Работа шахты была фактически приостановлена с четырех часов утра 8 октября. Компания "Воркутауголь" сообщала, что 7 октября на шахте "Комсомольская" был введен в действие план ликвидации аварии. На тот момент в шахте находился 41 работник, всех вывели на поверхность, пострадавших нет. Прокуратура республики сообщала о выявлении превышения концентрации показателей оксида углерода, а Ростехнадзор приостановил работы в некоторых горных выработках. Семнадцатого октября "Воркутауголь" сообщала, что газовая обстановка на шахте "Комсомольская" стабилизировалась. Отмечалось, что в горных выработках осуществляется непрерывный мониторинг газовой обстановки. Также на предприятии продолжает работу оперативный штаб.
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192
40
192
40
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4.7
96
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промышленность, общество , республика коми, вконтакте, ростехнадзор
Промышленность, Общество , республика Коми, ВКонтакте, Ростехнадзор
22:23 19.10.2026 (обновлено: 22:29 19.10.2026)
 
Суд приостановил работу шахты "Комсомольская" в Воркуте

Суд приостановил работу шахты "Комсомольская" в Воркуте из-за нарушений промбезопасности

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт – ПРАЙМ. Воркутинский городской суд приостановил на 90 суток работу шахты "Комсомольская" компании "Воркутауголь" из-за нарушений требований промышленной безопасности, сообщил суд.
"Воркутинский городской суд Республики Коми признал АО "Воркутауголь" виновным в грубом нарушении требований промышленной безопасности (часть 3 статьи 9.1 КоАП РФ) и приостановил на 90 суток ведение горных работ и эксплуатацию горных выработок в блоках 11-ю и 21-ю на шахте "Комсомольская", - говорится на странице суда в соцсети "ВКонтакте".
Исключение сделано для работ по устранению нарушений.
По информации суда, 8 октября проверка выявила, что шахта эксплуатируется с нарушениями, создающими угрозу жизни и здоровью людей и риск аварий. В частности, системы аэрогазового контроля зафиксировали превышение допустимой концентрации оксида углерода в горных выработках, а 7 октября на объекте был введен план ликвидации аварий "пожар". Работа шахты была фактически приостановлена с четырех часов утра 8 октября.
Компания "Воркутауголь" сообщала, что 7 октября на шахте "Комсомольская" был введен в действие план ликвидации аварии. На тот момент в шахте находился 41 работник, всех вывели на поверхность, пострадавших нет. Прокуратура республики сообщала о выявлении превышения концентрации показателей оксида углерода, а Ростехнадзор приостановил работы в некоторых горных выработках.
Семнадцатого октября "Воркутауголь" сообщала, что газовая обстановка на шахте "Комсомольская" стабилизировалась. Отмечалось, что в горных выработках осуществляется непрерывный мониторинг газовой обстановки. Также на предприятии продолжает работу оперативный штаб.
 
ПромышленностьОбществореспублика КомиВКонтактеРостехнадзор
 
 
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