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Судно вынесло на мель в Геленджике - 19.10.2026, ПРАЙМ
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Судно вынесло на мель в Геленджике
Судно вынесло на мель в Геленджике - 19.10.2026, ПРАЙМ
Судно вынесло на мель в Геленджике
Судно, которое использовали при строительстве, село на мель в районе пляжа санатория "Кавказ" в Геленджике после шторма, сообщает глава города-курорта Алексей... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T15:19+0300
2026-10-19T15:19+0300
бизнес
туризм
геленджик
происшествия
россия
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КРАСНОДАР, 19 окт – ПРАЙМ. Судно, которое использовали при строительстве, село на мель в районе пляжа санатория "Кавказ" в Геленджике после шторма, сообщает глава города-курорта Алексей Богодистов. "В районе пляжа санатория "Кавказ" на мель село плавсредство, которое использовалось при строительстве "Геленджик Марины", - говорится в сообщении мэра на платформе "Макс". Он уточнил, что сейчас из судна откачивают воду, после чего планируется его буксировка в сторону туристического комплекса "Геленджик Марина". Угрозы загрязнения морской акватории нет. Богодистов добавил, что в результате шторма пострадали пляжи в центральной части Геленджика. Пользователи пляжных территорий оперативно включились в работу по устранению последствий непогоды. Мэр поручил блоку курортов координировать уборку территорий и при необходимости оказывать помощь. Экстренное предупреждение о ливнях, грозах, граде и сильном ветре действовало в городе понедельника.
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бизнес, туризм, геленджик, россия
Бизнес, Туризм, Геленджик, Происшествия, РОССИЯ
15:19 19.10.2026
 
Судно вынесло на мель в Геленджике

Судно вынесло на мель в районе пляжа санатория "Кавказ" после шторма в Геленджике

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КРАСНОДАР, 19 окт – ПРАЙМ. Судно, которое использовали при строительстве, село на мель в районе пляжа санатория "Кавказ" в Геленджике после шторма, сообщает глава города-курорта Алексей Богодистов.
"В районе пляжа санатория "Кавказ" на мель село плавсредство, которое использовалось при строительстве "Геленджик Марины", - говорится в сообщении мэра на платформе "Макс".
Он уточнил, что сейчас из судна откачивают воду, после чего планируется его буксировка в сторону туристического комплекса "Геленджик Марина". Угрозы загрязнения морской акватории нет.
Богодистов добавил, что в результате шторма пострадали пляжи в центральной части Геленджика. Пользователи пляжных территорий оперативно включились в работу по устранению последствий непогоды. Мэр поручил блоку курортов координировать уборку территорий и при необходимости оказывать помощь.
Экстренное предупреждение о ливнях, грозах, граде и сильном ветре действовало в городе понедельника.
 
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