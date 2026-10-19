https://1prime.ru/20261019/sudno-874389595.html
Судно вынесло на мель в Геленджике
Судно вынесло на мель в Геленджике - 19.10.2026, ПРАЙМ
Судно вынесло на мель в Геленджике
Судно, которое использовали при строительстве, село на мель в районе пляжа санатория "Кавказ" в Геленджике после шторма, сообщает глава города-курорта Алексей... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T15:19+0300
2026-10-19T15:19+0300
2026-10-19T15:19+0300
бизнес
туризм
геленджик
происшествия
россия
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874389595.jpg?1792412344
КРАСНОДАР, 19 окт – ПРАЙМ. Судно, которое использовали при строительстве, село на мель в районе пляжа санатория "Кавказ" в Геленджике после шторма, сообщает глава города-курорта Алексей Богодистов. "В районе пляжа санатория "Кавказ" на мель село плавсредство, которое использовалось при строительстве "Геленджик Марины", - говорится в сообщении мэра на платформе "Макс". Он уточнил, что сейчас из судна откачивают воду, после чего планируется его буксировка в сторону туристического комплекса "Геленджик Марина". Угрозы загрязнения морской акватории нет. Богодистов добавил, что в результате шторма пострадали пляжи в центральной части Геленджика. Пользователи пляжных территорий оперативно включились в работу по устранению последствий непогоды. Мэр поручил блоку курортов координировать уборку территорий и при необходимости оказывать помощь. Экстренное предупреждение о ливнях, грозах, граде и сильном ветре действовало в городе понедельника.
геленджик
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, туризм, геленджик, россия
Бизнес, Туризм, Геленджик, Происшествия, РОССИЯ
Судно вынесло на мель в Геленджике
Судно вынесло на мель в районе пляжа санатория "Кавказ" после шторма в Геленджике
КРАСНОДАР, 19 окт – ПРАЙМ. Судно, которое использовали при строительстве, село на мель в районе пляжа санатория "Кавказ" в Геленджике после шторма, сообщает глава города-курорта Алексей Богодистов.
"В районе пляжа санатория "Кавказ" на мель село плавсредство, которое использовалось при строительстве "Геленджик Марины", - говорится в сообщении мэра на платформе "Макс".
Он уточнил, что сейчас из судна откачивают воду, после чего планируется его буксировка в сторону туристического комплекса "Геленджик Марина". Угрозы загрязнения морской акватории нет.
Богодистов добавил, что в результате шторма пострадали пляжи в центральной части Геленджика. Пользователи пляжных территорий оперативно включились в работу по устранению последствий непогоды. Мэр поручил блоку курортов координировать уборку территорий и при необходимости оказывать помощь.
Экстренное предупреждение о ливнях, грозах, граде и сильном ветре действовало в городе понедельника.