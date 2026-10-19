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Судно вынесло на мель в Геленджике

Судно вынесло на мель в Геленджике - 19.10.2026, ПРАЙМ

Судно вынесло на мель в Геленджике

Судно, которое использовали при строительстве, село на мель в районе пляжа санатория "Кавказ" в Геленджике после шторма, сообщает глава города-курорта Алексей... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T15:19+0300

2026-10-19T15:19+0300

2026-10-19T15:19+0300

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КРАСНОДАР, 19 окт – ПРАЙМ. Судно, которое использовали при строительстве, село на мель в районе пляжа санатория "Кавказ" в Геленджике после шторма, сообщает глава города-курорта Алексей Богодистов. "В районе пляжа санатория "Кавказ" на мель село плавсредство, которое использовалось при строительстве "Геленджик Марины", - говорится в сообщении мэра на платформе "Макс". Он уточнил, что сейчас из судна откачивают воду, после чего планируется его буксировка в сторону туристического комплекса "Геленджик Марина". Угрозы загрязнения морской акватории нет. Богодистов добавил, что в результате шторма пострадали пляжи в центральной части Геленджика. Пользователи пляжных территорий оперативно включились в работу по устранению последствий непогоды. Мэр поручил блоку курортов координировать уборку территорий и при необходимости оказывать помощь. Экстренное предупреждение о ливнях, грозах, граде и сильном ветре действовало в городе понедельника.

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бизнес, туризм, геленджик, россия