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"Уралхим" наращивает поставки продукции под собственным брендом в Таиланде

"Уралхим" наращивает поставки продукции под собственным брендом в Таиланде - 19.10.2026, ПРАЙМ

"Уралхим" наращивает поставки продукции под собственным брендом в Таиланде

"Уралхим" наращивает прямые поставки продукции под собственным брендом в Таиланде, сообщили РИА Новости в российском холдинге. | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T14:44+0300

2026-10-19T14:44+0300

2026-10-19T14:44+0300

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бангкок

уралхим

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БАНГКОК, 19 окт – ПРАЙМ. "Уралхим" наращивает прямые поставки продукции под собственным брендом в Таиланде, сообщили РИА Новости в российском холдинге. "Уралхим", продукция которого уже представлена в ряде регионов Таиланда, 17-18 октября провел в провинции Нонтхабури, пригороде Бангкока, дилерскую конференцию с участием 25 крупнейших дилерских компаний королевства. "Таиланд - один из наиболее динамичных аграрных рынков Юго-Восточной Азии. За последние несколько лет мы многократно нарастили поставки в страну, а сегодня расширяем наше присутствие в Таиланде за счет качественной работы с фермерами, предлагая им продукцию и сервисы напрямую", - сказал агентству директор по развитию международной дистрибуции компании Константин Шарипов. Он подчеркнул, что, являясь одним из крупнейших мировых производителей удобрений и современных решений для сельского хозяйства, "Уралхим" намерен и далее адаптировать и расширять портфель продуктов, необходимых для устойчивого развития агросектора Таиланда. Группа планирует в ближайшее время расширить географию продаж своей продукции на 18 из 77 провинций страны. Собеседники агентства отметили, что среди доступных сегодня на таиландском рынке продуктов - комплексные гранулированные и водорастворимые удобрения, а также наиболее востребованные в Таиланде базовые удобрения: карбамид, аммофос и гранулированный хлористый калий. "В последние годы агропромышленный комплекс Таиланда активно реформируется. В условиях этих изменений растет спрос на эффективные агротехнологии, включая современные удобрения", - добавили в "Уралхиме". Таиланд является одним из крупнейших производителей продовольствия в мире и ставит задачу стать одним из гарантов мировой продовольственной безопасности. В настоящее время агропромышленный сектор формирует от 8 до 10% ВВП страны и обеспечивает занятость 30% экономически активного населения.

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бизнес, россия, таиланд, бангкок, уралхим