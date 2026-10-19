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В Того открылась фотовыставка "Железнодорожная Россия"
В Того открылась фотовыставка "Железнодорожная Россия" - 19.10.2026, ПРАЙМ
В Того открылась фотовыставка "Железнодорожная Россия"
Фотовыставка "Железнодорожная Россия", посвященная российским железным дорогам, открылась в технологическом центре UniPod при Университете Ломе в Того, сообщает | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T23:05+0300
2026-10-19T23:05+0300
2026-10-19T23:05+0300
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россия
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Фотовыставка "Железнодорожная Россия", посвященная российским железным дорогам, открылась в технологическом центре UniPod при Университете Ломе в Того, сообщает Центр народной дипломатии, организовавший мероприятие.
"Фотографии знакомят посетителей с миром российских железных дорог: их масштабами, разнообразием поездов и красотой железнодорожных пейзажей", - говорится в сообщении центра.
В церемонии открытия приняли участие директор филиала Центра народной дипломатии в Того Валентина Колесникова, директор UniPod Эдем Коледзи и министр-делегат Того по вопросам высшего образования и научных исследований профессор Гадо Чангбэджи.
На выставке представлены фотографии, предоставленные Музеем железных дорог России - партнером Центра народной дипломатии. Экспозиция будет работать в UniPod до 2 ноября.
Кроме того, 26 октября в библиотеке Университета Ломе откроется выставка "Русские писатели о железной дороге". Она пройдет в рамках Недели русского языка и культуры и познакомит посетителей с образом железной дороги в русской литературе. Выставка продлится месяц.
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бизнес, россия
В Того открылась фотовыставка "Железнодорожная Россия"
Фотовыставка "Железнодорожная Россия" открылась в технологическом центре UniPod в Того
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Фотовыставка "Железнодорожная Россия", посвященная российским железным дорогам, открылась в технологическом центре UniPod при Университете Ломе в Того, сообщает Центр народной дипломатии, организовавший мероприятие.
"Фотографии знакомят посетителей с миром российских железных дорог: их масштабами, разнообразием поездов и красотой железнодорожных пейзажей", - говорится в сообщении центра.
В церемонии открытия приняли участие директор филиала Центра народной дипломатии в Того Валентина Колесникова, директор UniPod Эдем Коледзи и министр-делегат Того по вопросам высшего образования и научных исследований профессор Гадо Чангбэджи.
На выставке представлены фотографии, предоставленные Музеем железных дорог России - партнером Центра народной дипломатии. Экспозиция будет работать в UniPod до 2 ноября.
Кроме того, 26 октября в библиотеке Университета Ломе откроется выставка "Русские писатели о железной дороге". Она пройдет в рамках Недели русского языка и культуры и познакомит посетителей с образом железной дороги в русской литературе. Выставка продлится месяц.