https://1prime.ru/20261019/togo-874406171.html

В Того открылась фотовыставка "Железнодорожная Россия"

В Того открылась фотовыставка "Железнодорожная Россия" - 19.10.2026, ПРАЙМ

В Того открылась фотовыставка "Железнодорожная Россия"

Фотовыставка "Железнодорожная Россия", посвященная российским железным дорогам, открылась в технологическом центре UniPod при Университете Ломе в Того, сообщает | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T23:05+0300

2026-10-19T23:05+0300

2026-10-19T23:05+0300

бизнес

россия

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874406171.jpg?1792440321

МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Фотовыставка "Железнодорожная Россия", посвященная российским железным дорогам, открылась в технологическом центре UniPod при Университете Ломе в Того, сообщает Центр народной дипломатии, организовавший мероприятие. "Фотографии знакомят посетителей с миром российских железных дорог: их масштабами, разнообразием поездов и красотой железнодорожных пейзажей", - говорится в сообщении центра. В церемонии открытия приняли участие директор филиала Центра народной дипломатии в Того Валентина Колесникова, директор UniPod Эдем Коледзи и министр-делегат Того по вопросам высшего образования и научных исследований профессор Гадо Чангбэджи. На выставке представлены фотографии, предоставленные Музеем железных дорог России - партнером Центра народной дипломатии. Экспозиция будет работать в UniPod до 2 ноября. Кроме того, 26 октября в библиотеке Университета Ломе откроется выставка "Русские писатели о железной дороге". Она пройдет в рамках Недели русского языка и культуры и познакомит посетителей с образом железной дороги в русской литературе. Выставка продлится месяц.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия