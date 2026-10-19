https://1prime.ru/20261019/tokai-874386595.html
Токаев обсудил с губернатором Ленобласти расширение сотрудничества
Токаев обсудил с губернатором Ленобласти расширение сотрудничества - 19.10.2026, ПРАЙМ
Токаев обсудил с губернатором Ленобласти расширение сотрудничества
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял губернатора Ленинградской области России Александра Дрозденко и обсудил с ним перспективы расширения... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T14:25+0300
2026-10-19T14:25+0300
2026-10-19T14:25+0300
россия
ленинградская область
казахстан
касым-жомарт токаев
владимир путин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874386595.jpg?1792409138
АЛМА-АТА, 19 окт - ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял губернатора Ленинградской области России Александра Дрозденко и обсудил с ним перспективы расширения сотрудничества в энергетике и промышленности, сообщает пресс-служба главы государства.
"Глава государства принял губернатора Ленинградской области России Александра Дрозденко. Собеседники обсудили перспективы реализации совместных проектов в промышленности, атомной энергетике, транспорте и агропромышленном комплексе, а также возможности углубления сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере", - говорится в сообщении президентской пресс-службы.
Кроме того, Токаев отметил промышленный и транспортно-логистический потенциал Ленинградской области и выразил готовность к расширению взаимовыгодного сотрудничества с регионом. По словам президента, торгово-экономические отношения с Ленинградской областью демонстрируют положительную динамику. По итогам 2025 года товарооборот с регионом превысил 400 миллионов долларов, сказал он.
В свою очередь Дрозденко поблагодарил главу государства за прием и передал приветствие от президента России Владимира Путина. Он также отметил героизм казахстанцев, участвовавших в обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, подчеркнув, что память об их подвиге бережно сохраняется в регионе.
ленинградская область
казахстан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ленинградская область, казахстан, касым-жомарт токаев, владимир путин
РОССИЯ, Ленинградская область, КАЗАХСТАН, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин
Токаев обсудил с губернатором Ленобласти расширение сотрудничества
Токаев обсудил с губернатором Ленобласти перспективы сотрудничества в энергетике
АЛМА-АТА, 19 окт - ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял губернатора Ленинградской области России Александра Дрозденко и обсудил с ним перспективы расширения сотрудничества в энергетике и промышленности, сообщает пресс-служба главы государства.
"Глава государства принял губернатора Ленинградской области России Александра Дрозденко. Собеседники обсудили перспективы реализации совместных проектов в промышленности, атомной энергетике, транспорте и агропромышленном комплексе, а также возможности углубления сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере", - говорится в сообщении президентской пресс-службы.
Кроме того, Токаев отметил промышленный и транспортно-логистический потенциал Ленинградской области и выразил готовность к расширению взаимовыгодного сотрудничества с регионом. По словам президента, торгово-экономические отношения с Ленинградской областью демонстрируют положительную динамику. По итогам 2025 года товарооборот с регионом превысил 400 миллионов долларов, сказал он.
В свою очередь Дрозденко поблагодарил главу государства за прием и передал приветствие от президента России Владимира Путина. Он также отметил героизм казахстанцев, участвовавших в обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, подчеркнув, что память об их подвиге бережно сохраняется в регионе.