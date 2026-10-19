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Токаев обсудил с губернатором Ленобласти расширение сотрудничества

Токаев обсудил с губернатором Ленобласти расширение сотрудничества - 19.10.2026, ПРАЙМ

Токаев обсудил с губернатором Ленобласти расширение сотрудничества

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял губернатора Ленинградской области России Александра Дрозденко и обсудил с ним перспективы расширения... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T14:25+0300

2026-10-19T14:25+0300

2026-10-19T14:25+0300

россия

ленинградская область

казахстан

касым-жомарт токаев

владимир путин

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АЛМА-АТА, 19 окт - ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял губернатора Ленинградской области России Александра Дрозденко и обсудил с ним перспективы расширения сотрудничества в энергетике и промышленности, сообщает пресс-служба главы государства. "Глава государства принял губернатора Ленинградской области России Александра Дрозденко. Собеседники обсудили перспективы реализации совместных проектов в промышленности, атомной энергетике, транспорте и агропромышленном комплексе, а также возможности углубления сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере", - говорится в сообщении президентской пресс-службы. Кроме того, Токаев отметил промышленный и транспортно-логистический потенциал Ленинградской области и выразил готовность к расширению взаимовыгодного сотрудничества с регионом. По словам президента, торгово-экономические отношения с Ленинградской областью демонстрируют положительную динамику. По итогам 2025 года товарооборот с регионом превысил 400 миллионов долларов, сказал он. В свою очередь Дрозденко поблагодарил главу государства за прием и передал приветствие от президента России Владимира Путина. Он также отметил героизм казахстанцев, участвовавших в обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, подчеркнув, что память об их подвиге бережно сохраняется в регионе.

ленинградская область

казахстан

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россия, ленинградская область, казахстан, касым-жомарт токаев, владимир путин