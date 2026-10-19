https://1prime.ru/20261019/tramp-874405452.html

Трамп поручил проверить советника на предмет торговли влиянием, пишет Axios

Трамп поручил проверить советника на предмет торговли влиянием, пишет Axios - 19.10.2026, ПРАЙМ

Трамп поручил проверить советника на предмет торговли влиянием, пишет Axios

Президент США Дональд Трамп поручил проверить своего спецпосланника по особым поручениям Ричарда Гренелла на предмет торговли влиянием, сообщает издание Axios... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T22:39+0300

2026-10-19T22:39+0300

2026-10-19T22:39+0300

сша

дональд трамп

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874405452.jpg?1792438744

ВАШИНГТОН, 19 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп поручил проверить своего спецпосланника по особым поручениям Ричарда Гренелла на предмет торговли влиянием, сообщает издание Axios со ссылкой на источники. По информации издания, Гренелл якобы предлагал турецкому миллиардеру Турхану Милдону доступ к американскому президенту и чиновникам администрации. "По словам представителей администрации, текстовое сообщение является ключевым доказательством в расследовании Белого дома, начатом по распоряжению президента Трампа, которое должно установить, злоупотреблял ли Гренелл доверием президента и присвоил ли возможное многомиллионное пожертвование Центру Кеннеди", - пишет Axios. Милдон утверждает, что по указанию Гренелла перевел 17,6 миллиона долларов компании Texas Armament & Technology, "По его словам, деньги предполагалось разделить примерно на две части: одну - для сделки в Конго, а почти 6 миллионов долларов - для Центра Кеннеди (которым Гренелл на тот момент руководил - ред.)", - пишет Axios. В последствии супруга Милдона и экс-адвокат американского президента Алина Хабба якобы сказала Трампу, что Центр Кеннеди так и не получил входившие в сумму перевода средства. Как утверждает Axios, Трамп и юристконсульт Белого дома Билл Шарф позвонили Гренеллу, который все отрицал и заявил, что немедленно сообщил бы всем о возможном пожертвовании в 17 миллионов долларов.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, дональд трамп