https://1prime.ru/20261019/tramp-874405452.html
Трамп поручил проверить советника на предмет торговли влиянием, пишет Axios
Трамп поручил проверить советника на предмет торговли влиянием, пишет Axios - 19.10.2026, ПРАЙМ
Трамп поручил проверить советника на предмет торговли влиянием, пишет Axios
Президент США Дональд Трамп поручил проверить своего спецпосланника по особым поручениям Ричарда Гренелла на предмет торговли влиянием, сообщает издание Axios... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T22:39+0300
2026-10-19T22:39+0300
2026-10-19T22:39+0300
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ВАШИНГТОН, 19 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп поручил проверить своего спецпосланника по особым поручениям Ричарда Гренелла на предмет торговли влиянием, сообщает издание Axios со ссылкой на источники. По информации издания, Гренелл якобы предлагал турецкому миллиардеру Турхану Милдону доступ к американскому президенту и чиновникам администрации. "По словам представителей администрации, текстовое сообщение является ключевым доказательством в расследовании Белого дома, начатом по распоряжению президента Трампа, которое должно установить, злоупотреблял ли Гренелл доверием президента и присвоил ли возможное многомиллионное пожертвование Центру Кеннеди", - пишет Axios. Милдон утверждает, что по указанию Гренелла перевел 17,6 миллиона долларов компании Texas Armament & Technology, "По его словам, деньги предполагалось разделить примерно на две части: одну - для сделки в Конго, а почти 6 миллионов долларов - для Центра Кеннеди (которым Гренелл на тот момент руководил - ред.)", - пишет Axios. В последствии супруга Милдона и экс-адвокат американского президента Алина Хабба якобы сказала Трампу, что Центр Кеннеди так и не получил входившие в сумму перевода средства. Как утверждает Axios, Трамп и юристконсульт Белого дома Билл Шарф позвонили Гренеллу, который все отрицал и заявил, что немедленно сообщил бы всем о возможном пожертвовании в 17 миллионов долларов.
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сша, дональд трамп
Трамп поручил проверить советника на предмет торговли влиянием, пишет Axios
Axios: Трамп поручил проверить спецпосланника Гренелла на предмет торговли влиянием
ВАШИНГТОН, 19 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп поручил проверить своего спецпосланника по особым поручениям Ричарда Гренелла на предмет торговли влиянием, сообщает издание Axios со ссылкой на источники.
По информации издания, Гренелл якобы предлагал турецкому миллиардеру Турхану Милдону доступ к американскому президенту и чиновникам администрации.
"По словам представителей администрации, текстовое сообщение является ключевым доказательством в расследовании Белого дома, начатом по распоряжению президента Трампа, которое должно установить, злоупотреблял ли Гренелл доверием президента и присвоил ли возможное многомиллионное пожертвование Центру Кеннеди", - пишет Axios.
Милдон утверждает, что по указанию Гренелла перевел 17,6 миллиона долларов компании Texas Armament & Technology,
"По его словам, деньги предполагалось разделить примерно на две части: одну - для сделки в Конго, а почти 6 миллионов долларов - для Центра Кеннеди (которым Гренелл на тот момент руководил - ред.)", - пишет Axios.
В последствии супруга Милдона и экс-адвокат американского президента Алина Хабба якобы сказала Трампу, что Центр Кеннеди так и не получил входившие в сумму перевода средства.
Как утверждает Axios, Трамп и юристконсульт Белого дома Билл Шарф позвонили Гренеллу, который все отрицал и заявил, что немедленно сообщил бы всем о возможном пожертвовании в 17 миллионов долларов.