Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным и Си Цзиньпином - 19.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261019/tramp-874405743.html
Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным и Си Цзиньпином
Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным и Си Цзиньпином - 19.10.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным и Си Цзиньпином
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к трехсторонней встрече с лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T22:35+0300
2026-10-19T22:40+0300
россия
сша
китай
дональд трамп
владимир путин
си цзиньпин
https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367704_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_1d1cbfafdbbbe4975dd124a5f7d307b5.jpg
ВАШИНГТОН, 19 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к трехсторонней встрече с лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. "Я бы сделал это", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о возможности проведения встречи с президентом России и председателем КНР. Трамп добавил, что встретился бы с Путиным и Си Цзиньпином, если бы они этого захотели. "Я думаю, это прошло бы в Китае", - отметил президент США.Он добавил, что возможная встреча будет зависеть от переговоров по денуклеаризации.
сша
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367704_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bb894c2e2ffc6c2cbe7df3d0a99db54b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, китай, дональд трамп, владимир путин, си цзиньпин
РОССИЯ, США, КИТАЙ, Дональд Трамп, Владимир Путин, Си Цзиньпин
22:35 19.10.2026 (обновлено: 22:40 19.10.2026)
 
Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным и Си Цзиньпином

Трамп заявил, что готов к трехсторонней встрече с Путиным и Си Цзиньпином

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 19 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к трехсторонней встрече с лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.
"Я бы сделал это", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о возможности проведения встречи с президентом России и председателем КНР.
Трамп добавил, что встретился бы с Путиным и Си Цзиньпином, если бы они этого захотели.
"Я думаю, это прошло бы в Китае", - отметил президент США.
Он добавил, что возможная встреча будет зависеть от переговоров по денуклеаризации.
 
РОССИЯСШАКИТАЙДональд ТрампВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала