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Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным и Си Цзиньпином
Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным и Си Цзиньпином - 19.10.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным и Си Цзиньпином
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к трехсторонней встрече с лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T22:35+0300
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ВАШИНГТОН, 19 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к трехсторонней встрече с лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. "Я бы сделал это", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о возможности проведения встречи с президентом России и председателем КНР. Трамп добавил, что встретился бы с Путиным и Си Цзиньпином, если бы они этого захотели. "Я думаю, это прошло бы в Китае", - отметил президент США.Он добавил, что возможная встреча будет зависеть от переговоров по денуклеаризации.
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россия, сша, китай, дональд трамп, владимир путин, си цзиньпин
РОССИЯ, США, КИТАЙ, Дональд Трамп, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным и Си Цзиньпином
Трамп заявил, что готов к трехсторонней встрече с Путиным и Си Цзиньпином
ВАШИНГТОН, 19 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к трехсторонней встрече с лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.
"Я бы сделал это", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о возможности проведения встречи с президентом России и председателем КНР.
Трамп добавил, что встретился бы с Путиным и Си Цзиньпином, если бы они этого захотели.
"Я думаю, это прошло бы в Китае", - отметил президент США.
Он добавил, что возможная встреча будет зависеть от переговоров по денуклеаризации.