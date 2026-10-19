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Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным и Си Цзиньпином

Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным и Си Цзиньпином - 19.10.2026, ПРАЙМ

Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным и Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к трехсторонней встрече с лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. | 19.10.2026, ПРАЙМ

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россия

сша

китай

дональд трамп

владимир путин

си цзиньпин

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ВАШИНГТОН, 19 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к трехсторонней встрече с лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. "Я бы сделал это", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о возможности проведения встречи с президентом России и председателем КНР. Трамп добавил, что встретился бы с Путиным и Си Цзиньпином, если бы они этого захотели. "Я думаю, это прошло бы в Китае", - отметил президент США.Он добавил, что возможная встреча будет зависеть от переговоров по денуклеаризации.

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китай

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россия, сша, китай, дональд трамп, владимир путин, си цзиньпин