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Трамп предрек конец Европе, если там не закроют границы - 19.10.2026, ПРАЙМ
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Трамп предрек конец Европе, если там не закроют границы
Трамп предрек конец Европе, если там не закроют границы - 19.10.2026, ПРАЙМ
Трамп предрек конец Европе, если там не закроют границы
Президент США Дональд Трамп заявил, что если Европа не закроет границы, ей наступит конец. | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T22:54+0300
2026-10-19T22:54+0300
мировая экономика
европа
сша
дональд трамп
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874406068.jpg?1792439640
ВАШИНГТОН, 19 окт – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что если Европа не закроет границы, ей наступит конец. "Если Европа не закроет свои границы и не выдворит преступников, таких как люди, которые протестуют, Европе придет конец", – сказал Трамп журналистам в Белом доме.
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мировая экономика, европа, сша, дональд трамп
Мировая экономика, ЕВРОПА, США, Дональд Трамп
22:54 19.10.2026
 
Трамп предрек конец Европе, если там не закроют границы

Трамп: если Европа не закроет свои границы, ей наступит конец

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ВАШИНГТОН, 19 окт – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что если Европа не закроет границы, ей наступит конец.
"Если Европа не закроет свои границы и не выдворит преступников, таких как люди, которые протестуют, Европе придет конец", – сказал Трамп журналистам в Белом доме.
 
Мировая экономикаЕВРОПАСШАДональд Трамп
 
 
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