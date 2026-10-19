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Трамп предрек конец Европе, если там не закроют границы
Трамп предрек конец Европе, если там не закроют границы - 19.10.2026, ПРАЙМ
Трамп предрек конец Европе, если там не закроют границы
Президент США Дональд Трамп заявил, что если Европа не закроет границы, ей наступит конец. | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T22:54+0300
2026-10-19T22:54+0300
2026-10-19T22:54+0300
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ВАШИНГТОН, 19 окт – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что если Европа не закроет границы, ей наступит конец. "Если Европа не закроет свои границы и не выдворит преступников, таких как люди, которые протестуют, Европе придет конец", – сказал Трамп журналистам в Белом доме.
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мировая экономика, европа, сша, дональд трамп
Мировая экономика, ЕВРОПА, США, Дональд Трамп
Трамп предрек конец Европе, если там не закроют границы
Трамп: если Европа не закроет свои границы, ей наступит конец