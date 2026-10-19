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Свыше трети россиян считают, что китайские автомобили закрепились на рынке - 19.10.2026, ПРАЙМ
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Свыше трети россиян считают, что китайские автомобили закрепились на рынке
Свыше трети россиян считают, что китайские автомобили закрепились на рынке - 19.10.2026, ПРАЙМ
Свыше трети россиян считают, что китайские автомобили закрепились на рынке
Свыше трети россиян считают, что китайские автомобили надежно закрепились на российском рынке, сообщили РИА Новости в пресс-службе автомобильного портала... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T04:26+0300
2026-10-19T04:26+0300
бизнес
россия
бурятия
курганская область
крым
дром
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ВЛАДИВОСТОК, 19 окт - ПРАЙМ. Свыше трети россиян считают, что китайские автомобили надежно закрепились на российском рынке, сообщили РИА Новости в пресс-службе автомобильного портала "Дром". Портал спросил автолюбителей, удержат ли китайские машины свои позиции, если вернутся остальные бренды. Опрос прошел с 14 по 21 сентября 2026 года, в нем приняло участие более 11 тысяч человек. "Тридцать три процента опрошенных думают, что китайские модели надежно закрепились на российском рынке и удержат свои позиции, либо их продажи потеряют незначительно. 31% автолюбителей уверены, что при возвращении привычных брендов продажи китайских машин значительно упадут или вообще уйдут с рынка. 36% считают, что глобальные автобренды официально уже не вернутся в страну", - сказал собеседник. Он отметил, что в основном автолюбители Курганской области, Бурятии и Крыма - по 43% - считают, что китайские бренды удержат свои позиции на рынке и составят конкуренцию западным маркам. Жители Ленинградской и Самарской областей (по 46%), а также Сахалина (45%) в основном отвечали, что западные бренды не вернутся. Автолюбители Югры и Бурятии - по 42%, а также Забайкалья - 35% - полагают, что продажи китайских авто могут серьезно упасть. В комментариях участники опроса уточняли, что при выборе марки машины решающей все равно останется цена: китайские авто дешевле других.
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бизнес, россия, бурятия, курганская область, крым, дром
Бизнес, РОССИЯ, Бурятия, Курганская область, КРЫМ, Дром
04:26 19.10.2026
 
Свыше трети россиян считают, что китайские автомобили закрепились на рынке

"Дром": более трети россиян считают, что китайские автомобили надежно закрепились на рынке

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ВЛАДИВОСТОК, 19 окт - ПРАЙМ. Свыше трети россиян считают, что китайские автомобили надежно закрепились на российском рынке, сообщили РИА Новости в пресс-службе автомобильного портала "Дром".
Портал спросил автолюбителей, удержат ли китайские машины свои позиции, если вернутся остальные бренды. Опрос прошел с 14 по 21 сентября 2026 года, в нем приняло участие более 11 тысяч человек.
"Тридцать три процента опрошенных думают, что китайские модели надежно закрепились на российском рынке и удержат свои позиции, либо их продажи потеряют незначительно. 31% автолюбителей уверены, что при возвращении привычных брендов продажи китайских машин значительно упадут или вообще уйдут с рынка. 36% считают, что глобальные автобренды официально уже не вернутся в страну", - сказал собеседник.
Он отметил, что в основном автолюбители Курганской области, Бурятии и Крыма - по 43% - считают, что китайские бренды удержат свои позиции на рынке и составят конкуренцию западным маркам. Жители Ленинградской и Самарской областей (по 46%), а также Сахалина (45%) в основном отвечали, что западные бренды не вернутся. Автолюбители Югры и Бурятии - по 42%, а также Забайкалья - 35% - полагают, что продажи китайских авто могут серьезно упасть.
В комментариях участники опроса уточняли, что при выборе марки машины решающей все равно останется цена: китайские авто дешевле других.
 
БизнесРОССИЯБурятияКурганская областьКРЫМДром
 
 
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