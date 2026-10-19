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Средняя биржевая цена электроэнергии в Латвии выросла в два раза

Средняя биржевая цена электроэнергии в Латвии выросла в два раза - 19.10.2026, ПРАЙМ

Средняя биржевая цена электроэнергии в Латвии выросла в два раза

Средняя биржевая цена электроэнергии в Латвии на прошлой неделе выросла в два раза, до 159,45 евро за мегаватт-час (МВт.ч), сообщила местная энергетическая... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T21:59+0300

2026-10-19T21:59+0300

2026-10-19T21:59+0300

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Средняя биржевая цена электроэнергии в Латвии на прошлой неделе выросла в два раза, до 159,45 евро за мегаватт-час (МВт.ч), сообщила местная энергетическая компания Latvenergo. "Средняя биржевая цена на электроэнергию в Латвии на прошлой неделе выросла примерно в два раза (на 105%) и составила 159,45 евро за мегаватт-час (МВт.ч) (на прошлой неделе она составляла 77,79 евро за МВт.ч)", - сообщила компания местному порталу LETA. Резкий рост цен на электроэнергию связан с более низкой выработкой возобновляемых энергоресурсов. По сравнению с предыдущей неделей в регионе Nord Pool (ведущая европейская товарная биржа электроэнергии) существенно сократилось производство возобновляемых энергоресурсов: выработка ветряных электростанций снизилась на 8% (при этом в странах Балтии она сократилась на 44%), выработка солнечной энергии также уменьшилась на 8%. Одновременно с ростом цены повысилось потребление электроэнергии в странах Балтии на 4% и составило 548 ГВт.ч. Объем потребленной в Латвии электроэнергии был на 3% выше, чем неделей ранее, или 147 ГВт.ч. На прошедшей неделе соотношение выработки к потреблению в Латвии составило 70%.

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мировая экономика, латвия, балтия, nord pool