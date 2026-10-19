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Центробанк опубликовал официальный курс валют на вторник
Центробанк опубликовал официальный курс валют на вторник - 19.10.2026, ПРАЙМ
Центробанк опубликовал официальный курс валют на вторник
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 10,81 копейки - до 12,3869 рубля, доллара - на 76,73 копейки, до 82,8504 рубля, евро... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T18:28+0300
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 10,81 копейки - до 12,3869 рубля, доллара - на 76,73 копейки, до 82,8504 рубля, евро - на 48,71 копейки, до 93,2316 рубля, следует из данных Банка России. Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.
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рынок, сша, банк россии
Центробанк опубликовал официальный курс валют на вторник
Официальный курс юаня на вторник снизился до 12,38 рубля
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 10,81 копейки - до 12,3869 рубля, доллара - на 76,73 копейки, до 82,8504 рубля, евро - на 48,71 копейки, до 93,2316 рубля, следует из данных Банка России.
Банк России
с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США
к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.