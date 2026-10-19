https://1prime.ru/20261019/tseny-874405655.html

Биржевые цены на газ в Европе стабилизировались

Биржевые цены на газ в Европе стабилизировались - 19.10.2026, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе стабилизировались

Биржевые цены на газ в Европе в понедельник вечером почти не меняются, находятся на уровне 1019 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T22:35+0300

2026-10-19T22:35+0300

2026-10-19T22:39+0300

газ

торги

европа

нидерланды

ближний восток

ice

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874405655.jpg?1792438795

МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в понедельник вечером почти не меняются, находятся на уровне 1019 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 1032,8 доллара (+1,6%). Ценовой максимум на данный момент составляет 1037,2 доллара (+2%), ценовой минимум - 1017,6 доллара (+0,1%). По состоянию на 22.04 мск показатель составлял 1018,5 доллара (+0,2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 1016,9 доллара за тысячу кубометров. Конфликт на Ближнем Востоке привел к значительному удорожанию газа в Европе. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров. Все эти месяцы котировки остаются волатильными. По итогам июля расчетные цены подскочили почти на 20% в месячном выражении, составив в среднем 637,5 доллара за тысячу кубометров. По итогам августа средняя расчетная цена составила 745,4 доллара за тысячу кубометров, что на 17% выше уровня июля, а по итогам сентября - 897,1 доллара (на 20% выше уровня августа). В начале сентября котировки пробили 900 долларов, а в середине месяца, ненадолго, и 1000 долларов за тысячу кубометров. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

европа

нидерланды

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, торги, европа, нидерланды, ближний восток, ice