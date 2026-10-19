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Накопители энергии планируется установить в Московском регионе и Крыму - 19.10.2026, ПРАЙМ
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Накопители энергии планируется установить в Московском регионе и Крыму
Накопители энергии планируется установить в Московском регионе и Крыму - 19.10.2026, ПРАЙМ
Накопители энергии планируется установить в Московском регионе и Крыму
Системы накопления энергии планируется установить в Московском регионе и республике Крым вслед за Краснодарским краем и Дальним Востоком, заявил глава Минэнерго | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T15:03+0300
2026-10-19T15:07+0300
россия
крым
краснодарский край
дальний восток
сергей цивилев
россети
росатом
госдума
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Системы накопления энергии планируется установить в Московском регионе и республике Крым вслед за Краснодарским краем и Дальним Востоком, заявил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев. Он напомнил, что первый проект по накопителям был реализован "Россетями" и "Росатомом" за семь месяцев в Краснодарском крае. Проект работает уже четвертый месяц и показывает большую эффективность, подчеркнул министр. "Сейчас принято решение накопители на 250 МВт на Дальнем Востоке ставить, там тоже будут заниматься "Россети". На очереди Московский регион, на очереди Крым. Мы будем последовательно, шаг за шагом развивать и систему накопителей энергии", - сказал Цивилев, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
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россия, крым, краснодарский край, дальний восток, сергей цивилев, россети, росатом, госдума
РОССИЯ, КРЫМ, Краснодарский край, Дальний Восток, Сергей Цивилев, Россети, Росатом, Госдума
15:03 19.10.2026 (обновлено: 15:07 19.10.2026)
 
Накопители энергии планируется установить в Московском регионе и Крыму

Цивилев: системы накопления энергии планируется установить в Московском регионе и Крымы

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Системы накопления энергии планируется установить в Московском регионе и республике Крым вслед за Краснодарским краем и Дальним Востоком, заявил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев.
Он напомнил, что первый проект по накопителям был реализован "Россетями" и "Росатомом" за семь месяцев в Краснодарском крае. Проект работает уже четвертый месяц и показывает большую эффективность, подчеркнул министр.
"Сейчас принято решение накопители на 250 МВт на Дальнем Востоке ставить, там тоже будут заниматься "Россети". На очереди Московский регион, на очереди Крым. Мы будем последовательно, шаг за шагом развивать и систему накопителей энергии", - сказал Цивилев, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
 
РОССИЯКРЫМКраснодарский крайДальний ВостокСергей ЦивилевРоссетиРосатомГосдума
 
 
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