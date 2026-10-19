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Цивилев рассказал о финансировании развития шахтерских городов - 19.10.2026, ПРАЙМ
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Цивилев рассказал о финансировании развития шахтерских городов
Цивилев рассказал о финансировании развития шахтерских городов - 19.10.2026, ПРАЙМ
Цивилев рассказал о финансировании развития шахтерских городов
Корректировка бюджета, в частности, добавление финансирования на развитие шахтерских городов на 2028-2029 годы допускается при появлении дополнительных доходов, | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T15:53+0300
2026-10-19T15:54+0300
россия
сергей цивилев
антон силуанов
госдума
вэб
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Корректировка бюджета, в частности, добавление финансирования на развитие шахтерских городов на 2028-2029 годы допускается при появлении дополнительных доходов, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев в ходе выступления на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. Согласно проекту бюджета России на предстоящую трехлетку, на финансирование федерального проекта "Реализация программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков" в 2027 году закладывается 8,147 миллиарда рублей. При этом на 2028-2029 годы объем финансирования не определен. "Давайте исходить из того, что появятся дополнительные доходы, тогда мы будем вносить корректировку, мы исходим именно из этого. На 2027 год мы запланировали, а дальше посмотрим, как будут развариваться события", - ответил Цивилев на вопрос, с чем связано отсутствие финансирования в 2028 и 2029 годах по проекту развития шахтерских городов. По словам министра, ситуацией в шахтерских городах занимаются: по каждому предприятию проводятся заседания подкомиссии во главе с министром финансов Антоном Силуановым и принимаются решения в зависимости от состояния каждой компании. Кроме того, была создана программа переобучения совместно с ВЭБ.РФ для подготовки управленческих команд шахтерских городов для действий в сложившихся условиях.
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россия, сергей цивилев, антон силуанов, госдума, вэб
РОССИЯ, Сергей Цивилев, Антон Силуанов, Госдума, ВЭБ
15:53 19.10.2026 (обновлено: 15:54 19.10.2026)
 
Цивилев рассказал о финансировании развития шахтерских городов

Цивилев допустил корректировку бюджета на развитие шахтерских городов на 2028-2029 годы

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Корректировка бюджета, в частности, добавление финансирования на развитие шахтерских городов на 2028-2029 годы допускается при появлении дополнительных доходов, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев в ходе выступления на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Согласно проекту бюджета России на предстоящую трехлетку, на финансирование федерального проекта "Реализация программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков" в 2027 году закладывается 8,147 миллиарда рублей. При этом на 2028-2029 годы объем финансирования не определен.
"Давайте исходить из того, что появятся дополнительные доходы, тогда мы будем вносить корректировку, мы исходим именно из этого. На 2027 год мы запланировали, а дальше посмотрим, как будут развариваться события", - ответил Цивилев на вопрос, с чем связано отсутствие финансирования в 2028 и 2029 годах по проекту развития шахтерских городов.
По словам министра, ситуацией в шахтерских городах занимаются: по каждому предприятию проводятся заседания подкомиссии во главе с министром финансов Антоном Силуановым и принимаются решения в зависимости от состояния каждой компании.
Кроме того, была создана программа переобучения совместно с ВЭБ.РФ для подготовки управленческих команд шахтерских городов для действий в сложившихся условиях.
 
РОССИЯСергей ЦивилевАнтон СилуановГосдумаВЭБ
 
 
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