https://1prime.ru/20261019/tsivilev-874391629.html

Цивилев рассказал о финансировании развития шахтерских городов

Цивилев рассказал о финансировании развития шахтерских городов - 19.10.2026, ПРАЙМ

Цивилев рассказал о финансировании развития шахтерских городов

Корректировка бюджета, в частности, добавление финансирования на развитие шахтерских городов на 2028-2029 годы допускается при появлении дополнительных доходов, | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T15:53+0300

2026-10-19T15:53+0300

2026-10-19T15:54+0300

россия

сергей цивилев

антон силуанов

госдума

вэб

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874391629.jpg?1792414443

МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Корректировка бюджета, в частности, добавление финансирования на развитие шахтерских городов на 2028-2029 годы допускается при появлении дополнительных доходов, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев в ходе выступления на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. Согласно проекту бюджета России на предстоящую трехлетку, на финансирование федерального проекта "Реализация программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков" в 2027 году закладывается 8,147 миллиарда рублей. При этом на 2028-2029 годы объем финансирования не определен. "Давайте исходить из того, что появятся дополнительные доходы, тогда мы будем вносить корректировку, мы исходим именно из этого. На 2027 год мы запланировали, а дальше посмотрим, как будут развариваться события", - ответил Цивилев на вопрос, с чем связано отсутствие финансирования в 2028 и 2029 годах по проекту развития шахтерских городов. По словам министра, ситуацией в шахтерских городах занимаются: по каждому предприятию проводятся заседания подкомиссии во главе с министром финансов Антоном Силуановым и принимаются решения в зависимости от состояния каждой компании. Кроме того, была создана программа переобучения совместно с ВЭБ.РФ для подготовки управленческих команд шахтерских городов для действий в сложившихся условиях.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сергей цивилев, антон силуанов, госдума, вэб