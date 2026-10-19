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Украина должна выплатить 94,725 миллиарда долларов за десять лет

Украина должна выплатить 94,725 миллиарда долларов за десять лет - 19.10.2026, ПРАЙМ

Украина должна выплатить 94,725 миллиарда долларов за десять лет

Украина должна выплатить за обслуживание и погашение внешнего государственного долга 94,725 миллиарда долларов за следующие десять лет, следует из графика... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T04:20+0300

2026-10-19T04:20+0300

2026-10-19T04:20+0300

финансы

мировая экономика

украина

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Украина должна выплатить за обслуживание и погашение внешнего государственного долга 94,725 миллиарда долларов за следующие десять лет, следует из графика платежей украинского минфина, который проанализировало РИА Новости. Министерство финансов Украины регулярно публикует график платежей для погашения госдолга страны. В график включены только те выплаты, которые украинский минфин добавил в платежный календарь. Он не отображает полную сумму госдолга Украины, который по итогам августа достиг 215,55 миллиарда долларов. Согласно графику платежей, выплаты Украины до конца 2037 года в счет погашения основной суммы внешнего государственного долга составят 66,616 миллиарда долларов. Еще 28,109 миллиарда долларов страна заплатит за его обслуживание. Таким образом, выплаты Украины по внешнему госдолгу за следующие десять лет составят 94,725 миллиарда долларов.

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финансы, мировая экономика, украина