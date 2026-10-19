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На Украине оценили ущерб бизнеса от взрывов в 7,7 миллиарда долларов

На Украине оценили ущерб бизнеса от взрывов в 7,7 миллиарда долларов - 19.10.2026, ПРАЙМ

На Украине оценили ущерб бизнеса от взрывов в 7,7 миллиарда долларов

Ущерб украинского бизнеса от взрывов на Украине только за 2026 год составил 7,7 миллиарда долларов, заявил премьер страны Сергей Корецкий. | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T19:05+0300

2026-10-19T19:05+0300

2026-10-19T19:05+0300

украина

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Ущерб украинского бизнеса от взрывов на Украине только за 2026 год составил 7,7 миллиарда долларов, заявил премьер страны Сергей Корецкий. "В этом году (взрывы – ред.) нанесли украинскому бизнесу 7,7 миллиарда долларов прямого ущерба", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Корецкого. По его словам, в результате на Украине за это время повреждено более миллиона квадратных метров складов, производственных и логистических помещений.

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