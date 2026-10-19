https://1prime.ru/20261019/ukraina-874405005.html
В США объяснили, кто будет решать судьбу Украины
В США объяснили, кто будет решать судьбу Украины - 19.10.2026, ПРАЙМ
В США объяснили, кто будет решать судьбу Украины
В конечном счете решение о судьбе Украины будут принимать президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, убежден сенатор-республиканец от Алабамы Томми | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T22:25+0300
2026-10-19T22:25+0300
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ВАШИНГТОН, 19 окт – ПРАЙМ. В конечном счете решение о судьбе Украины будут принимать президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, убежден сенатор-республиканец от Алабамы Томми Табервилл. "Зеленский хочет играть жестко, но знаете что? Он даже не в этой игре. Именно Путин, президент Трамп и люди с нашей стороны в конечном итоге будут принимать решение о будущем Украины", – сказал Табервилл в эфире NewsMax.По его словам, Трамп устал от того, что деньги налогоплательщиков уходят на украинский кризис."По какой-то причине он (Зеленский - ред.) хочет, чтобы эта война продолжалась, и, думаю, ему промыли мозги глобалистские социалистические группы в Европе и даже некоторые здесь, у нас. Они говорят ему: "Эй, просто продолжай все это. Мы будем и дальше направлять тебе деньги". Но они сильно заблуждаются", – добавил Табервилл.Трамп ранее заявлял, что Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией. При этом Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, отказывается проводить выборы.
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россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский
РОССИЯ, УКРАИНА, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский
В США объяснили, кто будет решать судьбу Украины
Табервилл: решать судьбу Украины будут Путин и Трамп
ВАШИНГТОН, 19 окт – ПРАЙМ. В конечном счете решение о судьбе Украины будут принимать президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, убежден сенатор-республиканец от Алабамы Томми Табервилл.
"Зеленский хочет играть жестко, но знаете что? Он даже не в этой игре. Именно Путин, президент Трамп и люди с нашей стороны в конечном итоге будут принимать решение о будущем Украины", – сказал Табервилл в эфире NewsMax.
По его словам, Трамп устал от того, что деньги налогоплательщиков уходят на украинский кризис.
"По какой-то причине он (Зеленский - ред.) хочет, чтобы эта война продолжалась, и, думаю, ему промыли мозги глобалистские социалистические группы в Европе и даже некоторые здесь, у нас. Они говорят ему: "Эй, просто продолжай все это. Мы будем и дальше направлять тебе деньги". Но они сильно заблуждаются", – добавил Табервилл.
Трамп ранее заявлял, что Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией. При этом Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, отказывается проводить выборы.