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Valentino зарегистрировал два товарных знака в России - 19.10.2026, ПРАЙМ
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Valentino зарегистрировал два товарных знака в России
Valentino зарегистрировал два товарных знака в России - 19.10.2026, ПРАЙМ
Valentino зарегистрировал два товарных знака в России
Ушедший из России модный дом Valentino зарегистрировал в стране два товарных знака до 2036 года, следует из данных Роспатента, которые изучило РИА Новости. | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T21:34+0300
2026-10-19T21:49+0300
бизнес
украина
роспатент
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874404030.jpg?1792435798
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Ушедший из России модный дом Valentino зарегистрировал в стране два товарных знака до 2036 года, следует из данных Роспатента, которые изучило РИА Новости. Согласно документу, компания подала в Роспатент заявку на регистрацию товарных знаков с логотипом компании и его наименованием в феврале 2026 года. В октябре ведомство приняло положительное решение об их регистрации сроком до 2036 года. Теперь компания может продавать в России духи, одеколоны, кремы, лаки для ногтей, средства для бритья, мыла и шампуни. Итальянский модный дом Valentino был основан в 1960 году дизайнером Валентино Гаравани. Бренд приостановил свою деятельность в России в 2022 году на фоне событий на Украине.
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бизнес, украина, роспатент
Бизнес, УКРАИНА, Роспатент
21:34 19.10.2026 (обновлено: 21:49 19.10.2026)
 
Valentino зарегистрировал два товарных знака в России

Роспатент зарегистрировал в России два товарных знака модного дома Valentino до 2036 года

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Ушедший из России модный дом Valentino зарегистрировал в стране два товарных знака до 2036 года, следует из данных Роспатента, которые изучило РИА Новости.
Согласно документу, компания подала в Роспатент заявку на регистрацию товарных знаков с логотипом компании и его наименованием в феврале 2026 года. В октябре ведомство приняло положительное решение об их регистрации сроком до 2036 года.
Теперь компания может продавать в России духи, одеколоны, кремы, лаки для ногтей, средства для бритья, мыла и шампуни.
Итальянский модный дом Valentino был основан в 1960 году дизайнером Валентино Гаравани. Бренд приостановил свою деятельность в России в 2022 году на фоне событий на Украине.
 
БизнесУКРАИНАРоспатент
 
 
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