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Valentino зарегистрировал два товарных знака в России

Valentino зарегистрировал два товарных знака в России - 19.10.2026, ПРАЙМ

Valentino зарегистрировал два товарных знака в России

Ушедший из России модный дом Valentino зарегистрировал в стране два товарных знака до 2036 года, следует из данных Роспатента, которые изучило РИА Новости. | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T21:34+0300

2026-10-19T21:34+0300

2026-10-19T21:49+0300

бизнес

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Ушедший из России модный дом Valentino зарегистрировал в стране два товарных знака до 2036 года, следует из данных Роспатента, которые изучило РИА Новости. Согласно документу, компания подала в Роспатент заявку на регистрацию товарных знаков с логотипом компании и его наименованием в феврале 2026 года. В октябре ведомство приняло положительное решение об их регистрации сроком до 2036 года. Теперь компания может продавать в России духи, одеколоны, кремы, лаки для ногтей, средства для бритья, мыла и шампуни. Итальянский модный дом Valentino был основан в 1960 году дизайнером Валентино Гаравани. Бренд приостановил свою деятельность в России в 2022 году на фоне событий на Украине.

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бизнес, украина, роспатент