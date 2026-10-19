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Valentino зарегистрировал два товарных знака в России
Valentino зарегистрировал два товарных знака в России - 19.10.2026, ПРАЙМ
Valentino зарегистрировал два товарных знака в России
Ушедший из России модный дом Valentino зарегистрировал в стране два товарных знака до 2036 года, следует из данных Роспатента, которые изучило РИА Новости. | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T21:34+0300
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2026-10-19T21:49+0300
бизнес
украина
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Ушедший из России модный дом Valentino зарегистрировал в стране два товарных знака до 2036 года, следует из данных Роспатента, которые изучило РИА Новости. Согласно документу, компания подала в Роспатент заявку на регистрацию товарных знаков с логотипом компании и его наименованием в феврале 2026 года. В октябре ведомство приняло положительное решение об их регистрации сроком до 2036 года. Теперь компания может продавать в России духи, одеколоны, кремы, лаки для ногтей, средства для бритья, мыла и шампуни. Итальянский модный дом Valentino был основан в 1960 году дизайнером Валентино Гаравани. Бренд приостановил свою деятельность в России в 2022 году на фоне событий на Украине.
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бизнес, украина, роспатент
Бизнес, УКРАИНА, Роспатент
Valentino зарегистрировал два товарных знака в России
Роспатент зарегистрировал в России два товарных знака модного дома Valentino до 2036 года
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Ушедший из России модный дом Valentino зарегистрировал в стране два товарных знака до 2036 года, следует из данных Роспатента, которые изучило РИА Новости.
Согласно документу, компания подала в Роспатент заявку на регистрацию товарных знаков с логотипом компании и его наименованием в феврале 2026 года. В октябре ведомство приняло положительное решение об их регистрации сроком до 2036 года.
Теперь компания может продавать в России духи, одеколоны, кремы, лаки для ногтей, средства для бритья, мыла и шампуни.
Итальянский модный дом Valentino был основан в 1960 году дизайнером Валентино Гаравани. Бренд приостановил свою деятельность в России в 2022 году на фоне событий на Украине.