https://1prime.ru/20261019/velikobritanija-874401198.html
Британия оказалась ниже Украины в рейтинге энергобезопасности
Британия оказалась ниже Украины в рейтинге энергобезопасности - 19.10.2026, ПРАЙМ
Британия оказалась ниже Украины в рейтинге энергобезопасности
Великобритания оказалась ниже Украины в рейтинге стран по уровню энергетической безопасности, составленном британским аналитическим центром Adam Smith... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T19:49+0300
2026-10-19T19:49+0300
2026-10-19T19:55+0300
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ЛОНДОН, 19 окт - ПРАЙМ. Великобритания оказалась ниже Украины в рейтинге стран по уровню энергетической безопасности, составленном британским аналитическим центром Adam Smith Institute. Исследование основано на анализе ряда факторов, в том числе зависимости от импорта, качестве управления внутренними источниками энергии и долгосрочной внутренней политики. Всего в рейтинг вошли 187 стран. Британия по совокупности факторов заняла 41-ю строчку рейтинга, в то время как Украина оказалась на 39-м месте. Выше Британии также оказались Румыния, Азербайджан и Сербия. С учетом одной только электроэнергии Британия находится внизу списка и занимает 175-е место, в то время как Украина занимает 99-ю строчку. Россия занимает девятую строчку рейтинга. На первом месте оказалась Норвегия. Авторы отмечают, что низкий уровень энергобезопасности в Великобритании связан с чрезмерной зависимостью от ветровой и солнечной энергии и искаженным внутренним рынком. Внутренние цены на энергию в Британии являются одними из самых высоких среди развитых стран, подчеркивают авторы. "Высокая доля ветровой и солнечной энергии в общем объеме вырабатываемой электроэнергии (36% по сравнению с 10% в Норвегии и 17% в США) означает, что Великобритания имеет ограниченный контроль над тем, сколько энергии и электричества она вырабатывает. В случае топливного кризиса она не сможет быстро найти другие источники", - говорится в исследовании. Там же отмечается, что Британия также в значительной степени зависит от импорта, однако источники импорта достаточно диверсифицированы.
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мировая экономика, великобритания, украина, норвегия
Мировая экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УКРАИНА, НОРВЕГИЯ
Британия оказалась ниже Украины в рейтинге энергобезопасности
Adam Smith Institute: Британия оказалась ниже Украины в рейтинге энергобезопасности
ЛОНДОН, 19 окт - ПРАЙМ. Великобритания оказалась ниже Украины в рейтинге стран по уровню энергетической безопасности, составленном британским аналитическим центром Adam Smith Institute.
Исследование основано на анализе ряда факторов, в том числе зависимости от импорта, качестве управления внутренними источниками энергии и долгосрочной внутренней политики. Всего в рейтинг вошли 187 стран.
Британия по совокупности факторов заняла 41-ю строчку рейтинга, в то время как Украина оказалась на 39-м месте. Выше Британии также оказались Румыния, Азербайджан и Сербия.
С учетом одной только электроэнергии Британия находится внизу списка и занимает 175-е место, в то время как Украина занимает 99-ю строчку.
Россия занимает девятую строчку рейтинга. На первом месте оказалась Норвегия.
Авторы отмечают, что низкий уровень энергобезопасности в Великобритании связан с чрезмерной зависимостью от ветровой и солнечной энергии и искаженным внутренним рынком. Внутренние цены на энергию в Британии являются одними из самых высоких среди развитых стран, подчеркивают авторы.
"Высокая доля ветровой и солнечной энергии в общем объеме вырабатываемой электроэнергии (36% по сравнению с 10% в Норвегии и 17% в США) означает, что Великобритания имеет ограниченный контроль над тем, сколько энергии и электричества она вырабатывает. В случае топливного кризиса она не сможет быстро найти другие источники", - говорится в исследовании.
Там же отмечается, что Британия также в значительной степени зависит от импорта, однако источники импорта достаточно диверсифицированы.