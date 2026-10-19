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Оппозиция Венгрии назвала проект бюджета Мадьяра "путешествием в Нарнию"

Оппозиция Венгрии назвала проект бюджета Мадьяра "путешествием в Нарнию" - 19.10.2026, ПРАЙМ

Оппозиция Венгрии назвала проект бюджета Мадьяра "путешествием в Нарнию"

Проект бюджета Венгрии на 2027 год, о котором премьер-министр страны Петер Мадьяр рассказывал более двух часов, еще даже не внесен в парламент, не содержит... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T20:43+0300

2026-10-19T20:43+0300

2026-10-19T20:48+0300

мировая экономика

венгрия

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БУДАПЕШТ, 19 окт - ПРАЙМ. Проект бюджета Венгрии на 2027 год, о котором премьер-министр страны Петер Мадьяр рассказывал более двух часов, еще даже не внесен в парламент, не содержит данных об ожидаемой инфляции и госдолге и похож на "путешествие в Нарнию", заявил глава венгерской оппозиционной партии "Фидес" Янош Бока. В понедельник Мадьяр представил в парламенте Венгрии проект бюджета на 2027 год. "Редко бывает свадьба, на которой нет ни жениха, ни невесты, но все при этом обсуждают, как прекрасна молодая пара. Именно этим мы сейчас и занимаемся. Господин премьер-министр более двух часов рассказывал о бюджете, который еще даже не внесен в парламент. Если бы мы знали содержание бюджета, он не смог бы произносить эту речь не то что 120, а даже 45 минут", - сказал Бока, выступая в парламенте. По его словам, в выступлении Мадьяра не были указаны основные параметры бюджета, такие как ожидаемые показатели инфляции, экономического роста и государственного долга. Бока отметил, что нет ясности не только относительно бюджета на 2027 год, но даже относительно изменений в бюджет на 2026 год. Бока назвал проект бюджета "путешествием в Нарнию", а глава оппозиционной Христианско-демократической народной партии Бенце Ретвари обвинил Мадьяра в демагогии.

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мировая экономика, венгрия