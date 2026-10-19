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Итальянский визовый центр в России сократил сроки рассмотрения заявлений - 19.10.2026, ПРАЙМ
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Итальянский визовый центр в России сократил сроки рассмотрения заявлений
Итальянский визовый центр в России сократил сроки рассмотрения заявлений - 19.10.2026, ПРАЙМ
Итальянский визовый центр в России сократил сроки рассмотрения заявлений
Одной из причин сокращения сроков рассмотрения документов на туристические визы в визовом центре Италии может быть связано с сезонным снижением нагрузки на... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T13:27+0300
2026-10-19T14:03+0300
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россия
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Одной из причин сокращения сроков рассмотрения документов на туристические визы в визовом центре Италии может быть связано с сезонным снижением нагрузки на центр, рассказал РИА Новости руководитель визового агентства Visantium, эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Егор Кайль.Итальянский визовый центр в России VMS сократил сроки рассмотрения заявлений на получение туристической визы для россиян с 60 до 45 дней."Одно из возможных объяснений сокращения сроков - сезонное снижение нагрузки после летнего пика. Не исключено, что консульство также изменило организацию работы или усилило штат, но подтвержденной информации об этом у нас нет", - сказал Кайль.По его словам, связывать сокращение срока исключительно с улучшением внутренних процессов не стоит. "О стабильности изменений можно будет судить в том числе по тому, как система справится со следующим периодом высокого спроса", - добавил он.Так, туристам рекомендуется планировать поездки заранее и оставлять значительный запас времени на оформление визы. Рассчитывать путешествие так, чтобы между подачей документов и вылетом было ровно 45 дней также не стоит."По нашей практике, Италия в последнее время остается одним из европейских направлений, где к срокам подготовки поездки нужно относиться особенно внимательно", - заключил Кайль.
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бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
13:27 19.10.2026 (обновлено: 14:03 19.10.2026)
 
Итальянский визовый центр в России сократил сроки рассмотрения заявлений

VMS сократил сроки рассмотрения заявлений на туристическую визу для россиян до 45 дней

© РИА Новости . Михаил Воскресенкий | Перейти в медиабанкОформление паспортов с дополнительными биометрическими данными
Оформление паспортов с дополнительными биометрическими данными - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2026
© РИА Новости . Михаил Воскресенкий
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Одной из причин сокращения сроков рассмотрения документов на туристические визы в визовом центре Италии может быть связано с сезонным снижением нагрузки на центр, рассказал РИА Новости руководитель визового агентства Visantium, эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Егор Кайль.
Итальянский визовый центр в России VMS сократил сроки рассмотрения заявлений на получение туристической визы для россиян с 60 до 45 дней.
"Одно из возможных объяснений сокращения сроков - сезонное снижение нагрузки после летнего пика. Не исключено, что консульство также изменило организацию работы или усилило штат, но подтвержденной информации об этом у нас нет", - сказал Кайль.
По его словам, связывать сокращение срока исключительно с улучшением внутренних процессов не стоит. "О стабильности изменений можно будет судить в том числе по тому, как система справится со следующим периодом высокого спроса", - добавил он.
Так, туристам рекомендуется планировать поездки заранее и оставлять значительный запас времени на оформление визы. Рассчитывать путешествие так, чтобы между подачей документов и вылетом было ровно 45 дней также не стоит.
"По нашей практике, Италия в последнее время остается одним из европейских направлений, где к срокам подготовки поездки нужно относиться особенно внимательно", - заключил Кайль.
 
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