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Итальянский визовый центр в России сократил сроки рассмотрения заявлений

Итальянский визовый центр в России сократил сроки рассмотрения заявлений - 19.10.2026, ПРАЙМ

Итальянский визовый центр в России сократил сроки рассмотрения заявлений

Одной из причин сокращения сроков рассмотрения документов на туристические визы в визовом центре Италии может быть связано с сезонным снижением нагрузки на... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T13:27+0300

2026-10-19T13:27+0300

2026-10-19T14:03+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Одной из причин сокращения сроков рассмотрения документов на туристические визы в визовом центре Италии может быть связано с сезонным снижением нагрузки на центр, рассказал РИА Новости руководитель визового агентства Visantium, эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Егор Кайль.Итальянский визовый центр в России VMS сократил сроки рассмотрения заявлений на получение туристической визы для россиян с 60 до 45 дней."Одно из возможных объяснений сокращения сроков - сезонное снижение нагрузки после летнего пика. Не исключено, что консульство также изменило организацию работы или усилило штат, но подтвержденной информации об этом у нас нет", - сказал Кайль.По его словам, связывать сокращение срока исключительно с улучшением внутренних процессов не стоит. "О стабильности изменений можно будет судить в том числе по тому, как система справится со следующим периодом высокого спроса", - добавил он.Так, туристам рекомендуется планировать поездки заранее и оставлять значительный запас времени на оформление визы. Рассчитывать путешествие так, чтобы между подачей документов и вылетом было ровно 45 дней также не стоит."По нашей практике, Италия в последнее время остается одним из европейских направлений, где к срокам подготовки поездки нужно относиться особенно внимательно", - заключил Кайль.

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