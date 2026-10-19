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Чекунков: власти рассмотрят вопрос о субсидиях на рейсы между регионами ДФО

Чекунков: власти рассмотрят вопрос о субсидиях на рейсы между регионами ДФО - 19.10.2026, ПРАЙМ

Чекунков: власти рассмотрят вопрос о субсидиях на рейсы между регионами ДФО

Власти России рассмотрят вопрос о возможности предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета на рейсы между некоторыми регионами Дальневосточного... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T22:35+0300

2026-10-19T22:35+0300

2026-10-19T22:39+0300

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госдума

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Власти России рассмотрят вопрос о возможности предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета на рейсы между некоторыми регионами Дальневосточного федерального округа, заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам. "Сейчас субсидии перелетов находятся на исторически самом высоком уровне, это 23 миллиарда рублей по году. Но внутри структуры этих субсидий можно точно рассматривать, еще повышать эффективность… Впервые за всю историю обсуждения вопроса в целом президент (РФ Владимир Путин - ред.)… поддержал возможность при необходимости поддерживать внутрирегиональные рейсы с федерального плеча", - сказал Чекунков. Он отметил, что, в частности, для Якутии, для Красноярского и Хабаровского краев возможность предоставления таких субсидий может быть рассмотрена. "Теперь наша задача - эффективно настроить эту работу, в том числе в рамках единой дальневосточной кампании, мы будем этим заниматься", - сказал министр.

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бизнес, россия, дальний восток, арктика, якутия, алексей чекунков, владимир путин, госдума