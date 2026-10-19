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В Тюменской области выявили шесть случаев загрязнения воды марганцем
В Тюменской области выявили шесть случаев загрязнения воды марганцем - 19.10.2026, ПРАЙМ
В Тюменской области выявили шесть случаев загрязнения воды марганцем
Шесть случаев высокого и экстремально высокого загрязнения марганцем выявлено на водных объектах Тюменской области, сообщается на сайте департамента... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T20:58+0300
2026-10-19T20:58+0300
2026-10-19T20:58+0300
происшествия
тюменская область
вода
россия
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ТЮМЕНЬ, 19 окт – ПРАЙМ. Шесть случаев высокого и экстремально высокого загрязнения марганцем выявлено на водных объектах Тюменской области, сообщается на сайте департамента недропользования и экологии Тюменской области. "В водных объектах Тюменской области в сентябре 2026 года… зарегистрировано три случая высокого загрязнения водных объектов марганцем и три случая экстремально высокого загрязнения марганцем", - говорится в сообщении со ссылкой на сведения Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Согласно опубликованной на сайте карте превышения содержания в воде загрязняющих веществ, случаи экстремально высокого загрязнения марганцем выявлены приблизительно в районе города Тюмени и еще двух местах по течению реки Тура. Два из трех случаев высокого загрязнения воды марганцем зафиксированы в районе городов Заводоуковск и Ялуторовск, который расположен на реке Тобол.
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тюменская область, вода, россия
Происшествия, Тюменская область, вода, РОССИЯ
В Тюменской области выявили шесть случаев загрязнения воды марганцем
В Тюменской области выявили шесть случаев загрязнения марганцем на водных объектах
ТЮМЕНЬ, 19 окт – ПРАЙМ. Шесть случаев высокого и экстремально высокого загрязнения марганцем выявлено на водных объектах Тюменской области, сообщается на сайте департамента недропользования и экологии Тюменской области.
"В водных объектах Тюменской области в сентябре 2026 года… зарегистрировано три случая высокого загрязнения водных объектов марганцем и три случая экстремально высокого загрязнения марганцем", - говорится в сообщении со ссылкой на сведения Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Согласно опубликованной на сайте карте превышения содержания в воде загрязняющих веществ, случаи экстремально высокого загрязнения марганцем выявлены приблизительно в районе города Тюмени и еще двух местах по течению реки Тура. Два из трех случаев высокого загрязнения воды марганцем зафиксированы в районе городов Заводоуковск и Ялуторовск, который расположен на реке Тобол.