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Минздрав спрогнозировал долю россиян старше 60 лет в 2030 году

Минздрав спрогнозировал долю россиян старше 60 лет в 2030 году - 19.10.2026, ПРАЙМ

Минздрав спрогнозировал долю россиян старше 60 лет в 2030 году

Доля россиян старше 60 лет в 2030 году составит около 25% населения России, сообщил главный внештатный гериатр Минздрава России Максим Кабанов. | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T15:50+0300

2026-10-19T15:50+0300

2026-10-19T15:50+0300

общество

россия

минздрав

здоровье

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Доля россиян старше 60 лет в 2030 году составит около 25% населения России, сообщил главный внештатный гериатр Минздрава России Максим Кабанов. Всероссийский экспертный форум "Когнитивные расстройства и продолжительность жизни" проходит в ММПЦ медиагруппы "Россия сегодня" в понедельник. "По прогнозам министерства здравоохранения Российской Федерации, в 2030 году доля россиян старше 60 лет составит 25,4% населения страны", - сказал Кабанов. Он уточнил, что умеренные признаки когнитивных нарушений у пожилых людей, лечение которых откладывается, в дальнейшем могут привести к тяжелым последствиям. Именно поэтому важно заниматься вопросами здоровья когнитивной функции при первых признаках нарушения.

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общество , россия, минздрав, здоровье