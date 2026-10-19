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Минздрав спрогнозировал долю россиян старше 60 лет в 2030 году - 19.10.2026, ПРАЙМ
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Минздрав спрогнозировал долю россиян старше 60 лет в 2030 году
Минздрав спрогнозировал долю россиян старше 60 лет в 2030 году - 19.10.2026, ПРАЙМ
Минздрав спрогнозировал долю россиян старше 60 лет в 2030 году
Доля россиян старше 60 лет в 2030 году составит около 25% населения России, сообщил главный внештатный гериатр Минздрава России Максим Кабанов. | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T15:50+0300
2026-10-19T15:50+0300
общество
россия
минздрав
здоровье
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Доля россиян старше 60 лет в 2030 году составит около 25% населения России, сообщил главный внештатный гериатр Минздрава России Максим Кабанов. Всероссийский экспертный форум "Когнитивные расстройства и продолжительность жизни" проходит в ММПЦ медиагруппы "Россия сегодня" в понедельник. "По прогнозам министерства здравоохранения Российской Федерации, в 2030 году доля россиян старше 60 лет составит 25,4% населения страны", - сказал Кабанов. Он уточнил, что умеренные признаки когнитивных нарушений у пожилых людей, лечение которых откладывается, в дальнейшем могут привести к тяжелым последствиям. Именно поэтому важно заниматься вопросами здоровья когнитивной функции при первых признаках нарушения.
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общество , россия, минздрав, здоровье
Общество , РОССИЯ, Минздрав, Здоровье
15:50 19.10.2026
 
Минздрав спрогнозировал долю россиян старше 60 лет в 2030 году

Кабанов: доля россиян старше 60 лет в 2030 году составит 25,4% населения

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Доля россиян старше 60 лет в 2030 году составит около 25% населения России, сообщил главный внештатный гериатр Минздрава России Максим Кабанов.
Всероссийский экспертный форум "Когнитивные расстройства и продолжительность жизни" проходит в ММПЦ медиагруппы "Россия сегодня" в понедельник.
"По прогнозам министерства здравоохранения Российской Федерации, в 2030 году доля россиян старше 60 лет составит 25,4% населения страны", - сказал Кабанов.
Он уточнил, что умеренные признаки когнитивных нарушений у пожилых людей, лечение которых откладывается, в дальнейшем могут привести к тяжелым последствиям. Именно поэтому важно заниматься вопросами здоровья когнитивной функции при первых признаках нарушения.
 
ОбществоРОССИЯМинздравЗдоровье
 
 
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