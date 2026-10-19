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В Китае ВВП за три квартала 2026 года вырос на 4,6%

В Китае ВВП за три квартала 2026 года вырос на 4,6% - 19.10.2026, ПРАЙМ

В Китае ВВП за три квартала 2026 года вырос на 4,6%

Валовой внутренний продукт (ВВП) Китая за три квартала 2026 года вырос на 4,6% в годовом выражении, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T05:53+0300

2026-10-19T05:53+0300

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ПЕКИН, 19 окт - ПРАЙМ. Валовой внутренний продукт (ВВП) Китая за три квартала 2026 года вырос на 4,6% в годовом выражении, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные государственного статистического бюро КНР. "По предварительным расчетам, за первые три квартала валовой внутренний продукт (ВВП) Китая составил 107,1071 триллиона юаней (около 15,93 триллиона долларов по курсу ЦБ КНР - ред.), в сопоставимых ценах это соответствует росту на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сообщили в ведомстве. Как отметили в статбюро, несмотря на давление, за первые три квартала года экономика Китая сохранила стабильность, а в ее развитии наметились тенденции к появлению новых источников роста и оптимизации структуры. Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста экономики Китая до 4,5% по итогам текущего года и до 4% - в следующем, следует из октябрьского доклада фонда World Economic Outlook. Согласно официальному прогнозу, темпы роста ВВП Китая в 2026 году составят 4,5-5%. ВВП КНР по итогам 2025 года вырос на 5%, составив 140,187 триллиона юаней (20,01 триллиона долларов).

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мировая экономика, китай, кнр, цб китая, мвф