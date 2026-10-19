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ВВП Белоруссии в январе-сентябре вырос на 2% - 19.10.2026, ПРАЙМ
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ВВП Белоруссии в январе-сентябре вырос на 2%
ВВП Белоруссии в январе-сентябре вырос на 2% - 19.10.2026, ПРАЙМ
ВВП Белоруссии в январе-сентябре вырос на 2%
ВВП Белоруссии в январе-сентябре текущего года вырос на 2% по сравнению с показателем аналогичного периода 2025 года, сообщил Национальный статистический... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T13:34+0300
2026-10-19T13:34+0300
мировая экономика
белоруссия
александр лукашенко
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874384081.jpg?1792406062
МИНСК, 19 окт – ПРАЙМ. ВВП Белоруссии в январе-сентябре текущего года вырос на 2% по сравнению с показателем аналогичного периода 2025 года, сообщил Национальный статистический комитет страны. "Осуществлена первая оценка валового внутреннего продукта за январь – сентябрь 2026 года. Объем ВВП в текущих ценах составил 237 миллиардов (белорусских – ред.) рублей (или 78,7 миллиарда долларов), или в сопоставимых ценах 102% к уровню января – сентября 2025 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что индекс-дефлятор ВВП в январе – сентябре 2026 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 111,7%. ВВП Белоруссии за первое полугодие 2026 года вырос в сопоставимых ценах 1,5% к уровню первого полугодия 2025 года. При этом ВВП Белоруссии в январе-марте снизился на 0,4% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ноябре прошлого года подписал указ, которым утвердил прогноз развития страны на 2026 год, предполагающий рост ВВП на 2,8% и инфляцию не более 7%. ВВП Белоруссии за 2025 год вырос на 1,3%.
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мировая экономика, белоруссия, александр лукашенко
Мировая экономика, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко
13:34 19.10.2026
 
ВВП Белоруссии в январе-сентябре вырос на 2%

Нацстатком: ВВП Белоруссии в январе-сентябре вырос на 2% к уровню 2025 года

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МИНСК, 19 окт – ПРАЙМ. ВВП Белоруссии в январе-сентябре текущего года вырос на 2% по сравнению с показателем аналогичного периода 2025 года, сообщил Национальный статистический комитет страны.
"Осуществлена первая оценка валового внутреннего продукта за январь – сентябрь 2026 года. Объем ВВП в текущих ценах составил 237 миллиардов (белорусских – ред.) рублей (или 78,7 миллиарда долларов), или в сопоставимых ценах 102% к уровню января – сентября 2025 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что индекс-дефлятор ВВП в январе – сентябре 2026 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 111,7%.
ВВП Белоруссии за первое полугодие 2026 года вырос в сопоставимых ценах 1,5% к уровню первого полугодия 2025 года. При этом ВВП Белоруссии в январе-марте снизился на 0,4% по сравнению с первым кварталом прошлого года.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ноябре прошлого года подписал указ, которым утвердил прогноз развития страны на 2026 год, предполагающий рост ВВП на 2,8% и инфляцию не более 7%. ВВП Белоруссии за 2025 год вырос на 1,3%.
 
Мировая экономикаБЕЛОРУССИЯАлександр Лукашенко
 
 
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