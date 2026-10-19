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Выдача POS-кредитов в России в III квартале выросла на 12%

Выдача POS-кредитов в России в III квартале выросла на 12% - 19.10.2026, ПРАЙМ

Выдача POS-кредитов в России в III квартале выросла на 12%

Объем выданных POS-кредитов в РФ в третьем квартале вырос на 12%, почти до 51 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, всего в... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T04:17+0300

2026-10-19T04:17+0300

2026-10-19T04:17+0300

финансы

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Объем выданных POS-кредитов в РФ в третьем квартале вырос на 12%, почти до 51 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, всего в третьем квартале россияне оформили 766,08 тысячи таких кредитов, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). "За третий квартал 2026 года россияне оформили 766,08 тысячи POS-кредитов на общую сумму 50,90 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество кредитов выросло на 15%, объем – на 12%: с июля по сентябрь 2025 года было выдано 665,25 тысячи товарных кредитов на 45,39 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. По данным ОКБ, в сентябре 2026 года банки выдали россиянам 255,61 тысячи товарных кредитов. За месяц количество выдач в сегменте сократилось на 4% - в августе было выдано 266,28 тысячи кредитов. В годовом выражении количество выдач выросло на 10% - в сентябре 2025 года было выдано 232,33 тысячи POS-кредитов. Объем выдач POS-кредитов в сентябре сократился на 5% и составил 16,93 миллиарда рублей, в августе выдачи были на уровне 17,85 миллиарда рублей. В годовом выражении объем вырос на 6%: в сентябре 2025 года товарных кредитов было выдано на 15,90 миллиарда рублей, также сообщает ОКБ. "Средний размер POS-кредита в сентябре составил 66 тысяч рублей. В августе он был равен 67 тысячам рублей, в сентябре 2025 года – 68 тысячам рублей. Средний срок кредитования составил 17 месяцев. В августе 2026 года он был равен 18 месяцам, в сентябре 2025 года – 14 месяцам", - также говорится в сообщении. Отмечается, что всего за девять месяцев 2026 года россияне оформили 2,11 миллиона POS-кредитов на общую сумму 136,79 миллиарда рублей. Среднемесячный объем выдач составил 15,2 миллиарда рублей. В топ-5 регионов по объему выдачи POS-кредитов в сентябре вошли Москва – 20,96 тысячи кредитов на 1,65 миллиарда рублей, Московская область – 16,53 тысячи кредитов на 1,24 миллиарда рублей, Санкт-Петербург – 10,69 тысячи кредитов на 806 миллионов рублей, Краснодарский край – 9,99 тысячи кредитов на 652,14 миллиона рублей, Татарстан – 7,36 тысячи кредитов на 534,24 миллиона рублей. По данным ОКБ, самые крупные товарные кредиты в сентябре оформляли жители Москвы – 79 тысяч рублей и Чукотского АО – 76 тысяч рублей. Самый длительный средний срок POS-кредитования зафиксирован в Ингушетии – 27 месяцев (2 года 3 месяца).

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финансы, банки, россия, москва, московская область, санкт-петербург