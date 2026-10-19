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"Не знаем, где найти": просьба Зеленского ошеломила Европу, пишут СМИ
"Не знаем, где найти": просьба Зеленского ошеломила Европу, пишут СМИ - 19.10.2026, ПРАЙМ
"Не знаем, где найти": просьба Зеленского ошеломила Европу, пишут СМИ
Просьба Владимира Зеленского выделить Украине дополнительные 70 миллиардов евро ошеломила европейских лидеров, пишет La Repubblica. | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T17:40+0300
2026-10-19T17:40+0300
2026-10-19T17:40+0300
владимир зеленский
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МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Просьба Владимира Зеленского выделить Украине дополнительные 70 миллиардов евро ошеломила европейских лидеров, пишет La Repubblica."Мы не знаем, где их найти", – пояснил высокопоставленный чиновник Европейского совета.Как отмечает издание, запрос поставил в неловкое положение многих глав государств и правительств. Три страны — Венгрия, Чехия и Словакия — сразу заявили, что не будут участвовать в новом финансировании. Кроме того, вопрос о кредите особенно чувствителен для Испании, Франции, Италии, Греции и Польши, где скоро пройдут выборы.Словацкий премьер-министр Роберт Фицо 16 октября по итогам встречи европейских лидеров в Брюсселе заявил, что Зеленский попросил у Европейского союза еще 70 миллиардов евро на покрытие военных расходов в 2027 году. При этом несколько месяцев назад ЕС уже одобрил выделение 90 миллиардов евро на ближайшие два года, из которых 45 миллиардов зарезервированы на следующий год.
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владимир зеленский, европа, украина, ес
Владимир Зеленский, ЕВРОПА, УКРАИНА, ЕС
"Не знаем, где найти": просьба Зеленского ошеломила Европу, пишут СМИ
Repubblica: просьба Зеленского выделить Украине 70 миллиардов евро ошеломила Европу
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ.
Просьба Владимира Зеленского выделить Украине дополнительные 70 миллиардов евро ошеломила европейских лидеров, пишет La Repubblica
.
"Мы не знаем, где их найти", – пояснил высокопоставленный чиновник Европейского совета.
Как отмечает издание, запрос поставил в неловкое положение многих глав государств и правительств. Три страны — Венгрия, Чехия и Словакия — сразу заявили, что не будут участвовать в новом финансировании. Кроме того, вопрос о кредите особенно чувствителен для Испании, Франции, Италии, Греции и Польши, где скоро пройдут выборы.
Словацкий премьер-министр Роберт Фицо 16 октября по итогам встречи европейских лидеров в Брюсселе заявил, что Зеленский попросил у Европейского союза еще 70 миллиардов евро на покрытие военных расходов в 2027 году. При этом несколько месяцев назад ЕС уже одобрил выделение 90 миллиардов евро на ближайшие два года, из которых 45 миллиардов зарезервированы на следующий год.