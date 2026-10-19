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Зеленский заявил о сохраняющихся ограничениях в работе Starlink на Украине
Зеленский заявил о сохраняющихся ограничениях в работе Starlink на Украине - 19.10.2026, ПРАЙМ
Зеленский заявил о сохраняющихся ограничениях в работе Starlink на Украине
Ограничения в работе терминалов спутниковой связи Starlink на Украине сохраняются, на разных участках фронта связь перестает работать на скорости 130-161... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T20:26+0300
2026-10-19T20:26+0300
2026-10-19T20:26+0300
украина
владимир зеленский
starlink
всу
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Ограничения в работе терминалов спутниковой связи Starlink на Украине сохраняются, на разных участках фронта связь перестает работать на скорости 130-161 километра в час, заявил Владимир Зеленский. Бывший замминистра обороны Украины Сергей Стерненко заявил 14 октября, что работа терминалов спутниковой связи Starlink ночью была ограничена. По его словам, при движении со скоростью более 160 километров в час связь начинала пропадать, что помешало ВСУ. Позднее он заявил о снижении ограничения до 60 километров в час. "Фиксируем, что на разных участках фронта оборудование перестает функционировать на скорости 130-161 километр в час", - говорится в Telegram-канале Зеленского.
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украина, владимир зеленский, starlink, всу
УКРАИНА, Владимир Зеленский, Starlink, ВСУ
Зеленский заявил о сохраняющихся ограничениях в работе Starlink на Украине
Зеленский: ограничения в работе терминалов связи Starlink на Украине сохраняются
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Ограничения в работе терминалов спутниковой связи Starlink на Украине сохраняются, на разных участках фронта связь перестает работать на скорости 130-161 километра в час, заявил Владимир Зеленский.
Бывший замминистра обороны Украины Сергей Стерненко заявил 14 октября, что работа терминалов спутниковой связи Starlink ночью была ограничена. По его словам, при движении со скоростью более 160 километров в час связь начинала пропадать, что помешало ВСУ. Позднее он заявил о снижении ограничения до 60 километров в час.
"Фиксируем, что на разных участках фронта оборудование перестает функционировать на скорости 130-161 километр в час", - говорится в Telegram-канале Зеленского.