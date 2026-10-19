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В Белоруссии вырастили картофелину массой почти 1,3 килограмма - 19.10.2026, ПРАЙМ
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В Белоруссии вырастили картофелину массой почти 1,3 килограмма
В Белоруссии вырастили картофелину массой почти 1,3 килограмма - 19.10.2026, ПРАЙМ
В Белоруссии вырастили картофелину массой почти 1,3 килограмма
Жительница Белоруссии поделилась в соцсети фотографией гигантской картофелины массой почти в 1,3 килограмма, которую выкопал ее супруг-фермер. | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T15:56+0300
2026-10-19T16:00+0300
общество
белоруссия
threads
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МИНСК, 19 окт – ПРАЙМ. Жительница Белоруссии поделилась в соцсети фотографией гигантской картофелины массой почти в 1,3 килограмма, которую выкопал ее супруг-фермер. "Посмотрите какая огромная бульба в Беларуси! Середина октября, муж фермер начал копать картошку. Принес трофей", - написала пользователь Алена Лошкевич в соцсети Threads*. Она опубликовала фото картофелины на весах, которые показывают, что вес клубня составляет 1281 грамм. Жительница Белоруссии отметила, что, хотя картофелина имеет внешний дефект - слегка закручена внизу, внутри она хорошая. В среднем крупная картофелина весит около 200 граммов. Вместе с тем белорусской картошке-гиганту далеко до мирового рекорда, который принадлежит выращенной в Великобритании картофелине. В сентябре 2011 года местный фермер представил на выставке садоводства клубень массой 4,98 килограмма, что занесено в "Книгу рекордов Гиннесса".* Принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская
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192
40
192
40
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40
общество , белоруссия, threads
Общество , БЕЛОРУССИЯ, THREADS
15:56 19.10.2026 (обновлено: 16:00 19.10.2026)
 
В Белоруссии вырастили картофелину массой почти 1,3 килограмма

Жительница Белоруссии показала гигантскую картофелину весом почти в 1,3 килограмма

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МИНСК, 19 окт – ПРАЙМ. Жительница Белоруссии поделилась в соцсети фотографией гигантской картофелины массой почти в 1,3 килограмма, которую выкопал ее супруг-фермер.
"Посмотрите какая огромная бульба в Беларуси! Середина октября, муж фермер начал копать картошку. Принес трофей", - написала пользователь Алена Лошкевич в соцсети Threads*.
Она опубликовала фото картофелины на весах, которые показывают, что вес клубня составляет 1281 грамм.
Жительница Белоруссии отметила, что, хотя картофелина имеет внешний дефект - слегка закручена внизу, внутри она хорошая.
В среднем крупная картофелина весит около 200 граммов. Вместе с тем белорусской картошке-гиганту далеко до мирового рекорда, который принадлежит выращенной в Великобритании картофелине. В сентябре 2011 года местный фермер представил на выставке садоводства клубень массой 4,98 килограмма, что занесено в "Книгу рекордов Гиннесса".
* Принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская
 
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