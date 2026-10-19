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В Белоруссии вырастили картофелину массой почти 1,3 килограмма

В Белоруссии вырастили картофелину массой почти 1,3 килограмма - 19.10.2026, ПРАЙМ

В Белоруссии вырастили картофелину массой почти 1,3 килограмма

Жительница Белоруссии поделилась в соцсети фотографией гигантской картофелины массой почти в 1,3 килограмма, которую выкопал ее супруг-фермер. | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T15:56+0300

2026-10-19T15:56+0300

2026-10-19T16:00+0300

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МИНСК, 19 окт – ПРАЙМ. Жительница Белоруссии поделилась в соцсети фотографией гигантской картофелины массой почти в 1,3 килограмма, которую выкопал ее супруг-фермер. "Посмотрите какая огромная бульба в Беларуси! Середина октября, муж фермер начал копать картошку. Принес трофей", - написала пользователь Алена Лошкевич в соцсети Threads*. Она опубликовала фото картофелины на весах, которые показывают, что вес клубня составляет 1281 грамм. Жительница Белоруссии отметила, что, хотя картофелина имеет внешний дефект - слегка закручена внизу, внутри она хорошая. В среднем крупная картофелина весит около 200 граммов. Вместе с тем белорусской картошке-гиганту далеко до мирового рекорда, который принадлежит выращенной в Великобритании картофелине. В сентябре 2011 года местный фермер представил на выставке садоводства клубень массой 4,98 килограмма, что занесено в "Книгу рекордов Гиннесса".* Принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская

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общество , белоруссия, threads