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На форуме "Россия – Африка" пройдет более 30 сессий и дискуссий

На форуме "Россия – Африка" пройдет более 30 сессий и дискуссий - 20.10.2026, ПРАЙМ

На форуме "Россия – Африка" пройдет более 30 сессий и дискуссий

Более 30 панельных сессий и дискуссий пройдет в рамках деловой программы Экономического и гуманитарного форума "Россия – Африка", который состоится 28–29... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T17:31+0300

2026-10-20T17:31+0300

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Более 30 панельных сессий и дискуссий пройдет в рамках деловой программы Экономического и гуманитарного форума "Россия – Африка", который состоится 28–29 октября 2026 года в Гостином дворе в Москве, сообщили в пресс-службе Росконгресса. "На официальном сайте третьего саммита Россия – Африка и других мероприятий в формате Россия – Африка размещена деловая программа Экономического и гуманитарного форума, который пройдет 28–29 октября 2026 года в Гостином дворе в Москве.... В деловой программе запланировано более 30 панельных сессий и дискуссий", - говорится в сообщении. Отмечается, что главной темой форума станет развитие взаимовыгодного сотрудничества и потенциала каждой страны Африки, тогда как центральным событием деловой программы будет пленарное заседание. "Сессии деловой программы Экономического и гуманитарного форума Россия – Африка, который состоится в дни третьего саммита Россия – Африка, будут посвящены наиболее актуальным вопросам российско-африканского сотрудничества в рамках форума партнерства Россия – Африка и сопрягаться с приоритетами повестки дня на период до 2063 года "Африка, какой мы хотим ее видеть", - заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков, слова которого приводятся в сообщении. В Росконгрессе подчеркнули, что в программу форума будут включены круглые столы и тематические мероприятия по взаимодействию России и Африканского континента, в том числе в сферах торговли, инвестиций, промышленности, трансфера технологий, обеспечения продовольственной и энергетической безопасности, цифровизации, здравоохранения, образования, науки, СМИ и молодежных обменов. "Экономический и гуманитарный форум Россия – Африка призван закрепить поступательную динамику многопланового российско-африканского партнерства, а также определить перспективные направления его развития на ближайшие годы", – отметил замминистра иностранных дел РФ Георгий Борисенко, слова которого приводят в пресс-службе. Кроме того, добавил Борисенко, тематика деловых сессий актуальна, полностью отвечает долгосрочным интересам России и Африканского континента, а также современным геополитическим вызовам. При этом, как уточнили в Росконгрессе, мероприятия пройдут в рамках четырех блоков: "Суверенитет – основа устойчивого развития", "Экономика суверенного миропорядка", "Социогуманитарное сотрудничество и человеческий капитал" и "Технологии и инновации для повышения качества жизни". "В рамках Экономического и гуманитарного форума Россия – Африка также пройдет Медиафорум Россия – Африка с участием руководителей африканских средств массовой информации. Среди тем сессий стратегии широкого распространения нарративов и методов противодействия попыткам зарубежных СМИ влиять на внутреннюю политику России и стран Африки", - добавили в пресс-службе. В Росконгрессе также отметили, что на площадке Московского государственного института международных отношений МИД России состоится Молодежный форум "Россия – Африка".

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