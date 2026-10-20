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В АКОРТ рассказали, какие товары предпочитают россияне
В АКОРТ рассказали, какие товары предпочитают россияне - 20.10.2026, ПРАЙМ
В АКОРТ рассказали, какие товары предпочитают россияне
Россияне предпочитают покупать товары отечественных брендов, особенно при выборе косметики, парфюмерии и одежды, рассказал в интервью РИА Новости председатель... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T00:26+0300
2026-10-20T00:26+0300
2026-10-20T00:26+0300
бизнес
россия
акорт
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Россияне предпочитают покупать товары отечественных брендов, особенно при выборе косметики, парфюмерии и одежды, рассказал в интервью РИА Новости председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.
"В целом покупатель при прочих равных предпочитает российские бренды - это касается и продовольственных и непродовольственных сегментов: растет спрос на российские бренды косметики, парфюмерии, в сегменте одежды локальные марки завоевали доверие покупателей", - сказал он.
Розничные компании со своей стороны создают для локальных производителей условия для роста, добавил глава АКОРТ. Например, один из маркетплейсов выделил отдельный раздел с российскими дизайнерами, снизил для них комиссию и предоставил дополнительные льготы. В результате, продажи этих изделий выросли на 73% за прошлый год.
Кроме того, российские производители запускают грантовую поддержку для начинающих дизайнеров и интегрируют народные промыслы в современную моду.
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бизнес, россия, акорт
В АКОРТ рассказали, какие товары предпочитают россияне
Богданов: россияне предпочитают российские бренды косметики, парфюмерии и одежды
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Россияне предпочитают покупать товары отечественных брендов, особенно при выборе косметики, парфюмерии и одежды, рассказал в интервью РИА Новости председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.
"В целом покупатель при прочих равных предпочитает российские бренды - это касается и продовольственных и непродовольственных сегментов: растет спрос на российские бренды косметики, парфюмерии, в сегменте одежды локальные марки завоевали доверие покупателей", - сказал он.
Розничные компании со своей стороны создают для локальных производителей условия для роста, добавил глава АКОРТ. Например, один из маркетплейсов выделил отдельный раздел с российскими дизайнерами, снизил для них комиссию и предоставил дополнительные льготы. В результате, продажи этих изделий выросли на 73% за прошлый год.
Кроме того, российские производители запускают грантовую поддержку для начинающих дизайнеров и интегрируют народные промыслы в современную моду.