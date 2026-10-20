https://1prime.ru/20261020/akort-874406443.html

В АКОРТ рассказали, какие товары предпочитают россияне

В АКОРТ рассказали, какие товары предпочитают россияне - 20.10.2026, ПРАЙМ

В АКОРТ рассказали, какие товары предпочитают россияне

Россияне предпочитают покупать товары отечественных брендов, особенно при выборе косметики, парфюмерии и одежды, рассказал в интервью РИА Новости председатель... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T00:26+0300

2026-10-20T00:26+0300

2026-10-20T00:26+0300

бизнес

россия

акорт

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Россияне предпочитают покупать товары отечественных брендов, особенно при выборе косметики, парфюмерии и одежды, рассказал в интервью РИА Новости председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. "В целом покупатель при прочих равных предпочитает российские бренды - это касается и продовольственных и непродовольственных сегментов: растет спрос на российские бренды косметики, парфюмерии, в сегменте одежды локальные марки завоевали доверие покупателей", - сказал он. Розничные компании со своей стороны создают для локальных производителей условия для роста, добавил глава АКОРТ. Например, один из маркетплейсов выделил отдельный раздел с российскими дизайнерами, снизил для них комиссию и предоставил дополнительные льготы. В результате, продажи этих изделий выросли на 73% за прошлый год. Кроме того, российские производители запускают грантовую поддержку для начинающих дизайнеров и интегрируют народные промыслы в современную моду.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, акорт