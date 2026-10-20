https://1prime.ru/20261020/alupka-874408882.html
В Крыму частично обесточены Алупка, Массандра и Никита
В Крыму частично обесточены Алупка, Массандра и Никита - 20.10.2026, ПРАЙМ
В Крыму частично обесточены Алупка, Массандра и Никита
Алупка, Массандра и Никита в Крыму частично обесточены из-за аварии, ведутся восстановительные работы, сообщила компания ГУП "Крымэнерго". | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T08:00+0300
2026-10-20T08:00+0300
2026-10-20T08:00+0300
крым
массандра
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874408882.jpg?1792472453
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - ПРАЙМ. Алупка, Массандра и Никита в Крыму частично обесточены из-за аварии, ведутся восстановительные работы, сообщила компания ГУП "Крымэнерго".
"Аварийное отключение по линии "Крымэнерго". Частично: город Алупка, поселок городского типа Массандра, поселок городского типа Никита", - говорится в сообщении компании.
Авария устраняется сотрудниками "Крымэнерго", ведутся аварийно-восстановительные работы, отметили в компании.
крым
массандра
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, массандра
В Крыму частично обесточены Алупка, Массандра и Никита
Алупка, Массандра и Никита в Крыму частично обесточены из-за аварии
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - ПРАЙМ. Алупка, Массандра и Никита в Крыму частично обесточены из-за аварии, ведутся восстановительные работы, сообщила компания ГУП "Крымэнерго".
"Аварийное отключение по линии "Крымэнерго". Частично: город Алупка, поселок городского типа Массандра, поселок городского типа Никита", - говорится в сообщении компании.
Авария устраняется сотрудниками "Крымэнерго", ведутся аварийно-восстановительные работы, отметили в компании.