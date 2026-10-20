https://1prime.ru/20261020/amazon-874427821.html
Amazon вложит более 16 миллиардов евро в Германию в 2027 году
Amazon вложит более 16 миллиардов евро в Германию в 2027 году - 20.10.2026, ПРАЙМ
Amazon вложит более 16 миллиардов евро в Германию в 2027 году
Amazon, один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров, планирует инвестировать более 16 миллиардов евро в Германии в следующем году, следует из пресс-релиза... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T14:04+0300
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бизнес
мировая экономика
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Amazon, один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров, планирует инвестировать более 16 миллиардов евро в Германии в следующем году, следует из пресс-релиза компании.
"Компания Amazon планирует инвестировать в Германии более 16 миллиардов евро (18 миллиардов долларов) в 2027 году", - говорится в сообщении.
Компания объявила об инвестициях во вторник на саммите "Инвестиции в Германию", организованном федеральным правительством в Берлине. В релизе отмечается, что с 2010 года Amazon вложила в стране уже более 100 миллиардов евро и создала свыше 40 тысяч постоянных рабочих мест.
Из общей суммы 4,8 миллиарда пойдут на расширение облачного подразделения Amazon Web Services (AWS) Europe во Франкфурте и увеличение мощностей для облачных сервисов и сервисов с искусственным интеллектом. Amazon также открывает в Берлине вторую исследовательскую лабораторию в сфере робототехники и искусственного интеллекта.
Кроме того, компания продолжит развитие спутниковой сети Amazon Leo, предназначенной для высокоскоростного доступа в интернет в районах, куда не доходят существующие сети, по всей Германии. Для проекта уже забронированы 24 запуска спутников компании Arianespace.
Отмечается также, что Amazon расширяет инфраструктуру доставки своих товаров в Германии. Так, завершится модернизация приемных центров в Бад-Херсфельде, Дортмунде и Верне, а работы в Кобленце, Пфорцхайме и Райнберге продолжатся до 2028 года. Уже объявленные проекты должны создать более 3 тысяч новых рабочих мест.
Компания также сообщила о планах выпустить более 15 новых немецких "проектов" на своем стриминговом видеосервисе Prime Video до конца 2027 года.
Помимо этого, Amazon развивает в стране объекты безуглеродной энергетики совокупной мощностью более 1,3 ГВт. После выхода на полную мощность они должны вырабатывать электроэнергию в объеме, эквивалентном годовому потреблению более 1,8 миллиона немецких домохозяйств.
Amazon - один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года. У компании также есть облачное подразделение Amazon Web Services (AWS) и проект Amazon Leo в сфере спутниковой связи.
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бизнес, мировая экономика, германия, берлин, сша, amazon
Бизнес, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, Берлин, США, Amazon
Amazon вложит более 16 миллиардов евро в Германию в 2027 году
Amazon планирует инвестировать более 16 миллиардов евро в Германию в 2027 году
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Amazon, один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров, планирует инвестировать более 16 миллиардов евро в Германии в следующем году, следует из пресс-релиза компании.
"Компания Amazon планирует инвестировать в Германии более 16 миллиардов евро (18 миллиардов долларов) в 2027 году", - говорится в сообщении.
Компания объявила об инвестициях во вторник на саммите "Инвестиции в Германию", организованном федеральным правительством в Берлине. В релизе отмечается, что с 2010 года Amazon вложила в стране уже более 100 миллиардов евро и создала свыше 40 тысяч постоянных рабочих мест.
Из общей суммы 4,8 миллиарда пойдут на расширение облачного подразделения Amazon Web Services (AWS) Europe во Франкфурте и увеличение мощностей для облачных сервисов и сервисов с искусственным интеллектом. Amazon также открывает в Берлине вторую исследовательскую лабораторию в сфере робототехники и искусственного интеллекта.
Кроме того, компания продолжит развитие спутниковой сети Amazon Leo, предназначенной для высокоскоростного доступа в интернет в районах, куда не доходят существующие сети, по всей Германии. Для проекта уже забронированы 24 запуска спутников компании Arianespace.
Отмечается также, что Amazon расширяет инфраструктуру доставки своих товаров в Германии. Так, завершится модернизация приемных центров в Бад-Херсфельде, Дортмунде и Верне, а работы в Кобленце, Пфорцхайме и Райнберге продолжатся до 2028 года. Уже объявленные проекты должны создать более 3 тысяч новых рабочих мест.
Компания также сообщила о планах выпустить более 15 новых немецких "проектов" на своем стриминговом видеосервисе Prime Video до конца 2027 года.
Помимо этого, Amazon развивает в стране объекты безуглеродной энергетики совокупной мощностью более 1,3 ГВт. После выхода на полную мощность они должны вырабатывать электроэнергию в объеме, эквивалентном годовому потреблению более 1,8 миллиона немецких домохозяйств.
Amazon - один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года. У компании также есть облачное подразделение Amazon Web Services (AWS) и проект Amazon Leo в сфере спутниковой связи.